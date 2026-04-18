«Ακαδημία βιαστών»: Άντρες ανταλλάσσουν οδηγίες για να ναρκώνουν και να κακοποιούν τις γυναίκες τους

Αποκαλύψεις για διαδικτυακές κοινότητες όπου άνδρες αντάλλασσαν οδηγίες για σεξουαλική κακοποίηση συντρόφων προκαλούν διεθνή κατακραυγή. Ανατριχιάζει η έρευνα που ήρθε στο φως.

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από την ύπαρξη της λεγόμενης «παγκόσμιας ακαδημίας βιαστών», ενός όρου που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει διαδικτυακές ομάδες σε ψηφιακές πλατφόρμες, όπου άνδρες αντάλλασσαν οδηγίες για τη σεξουαλική κακοποίηση των συντρόφων τους. Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσα από έρευνα του CNN και συνδέεται με μία από τις πιο σοκαριστικές ποινικές υποθέσεις των τελευταίων ετών.

Αφορμή για την αποκάλυψη της "ακαδημίας" ήταν ο Dominique Pelicot, ο οποίος το 2024 κατηγορήθηκε για τους παρατεταμένους μαζικούς βιασμούς που ενορχήστρωνε εις βάρος της γυναίκας του, Ζιζέλ Πελικό. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, νάρκωνε τη σύζυγό του και επέτρεπε σε άλλους άνδρες να τη βιάζουν. Η Πελικό υπέστη περισσότερες από 200 σεξουαλικές επιθέσεις από περίπου 70 διαφορετικούς άνδρες, αριθμοί που αποτυπώνουν τη φρίκη της υπόθεσης.

