Lemon Taxi: Το ελληνικό app που κάνει τις μετακινήσεις λίγο πιο… ανθρώπινες

Πόσες φορές έχεις ανοίξει app για ταξί και απλά θέλεις να τελειώνεις γρήγορα; Να έρθει ένα αμάξι, να μπεις, να πας εκεί που θες χωρίς δράματα.

Τώρα σκέψου να υπήρχε μια εφαρμογή που κάνει ακριβώς αυτό… αλλά ταυτόχρονα σε σκέφτεται και λίγο παραπάνω.

Η Lemon Taxi είναι αυτό το app. Και όχι, δεν είναι απλώς άλλη μια κοινή επιλογή εφαρμογής. Είναι μια ελληνική πλατφόρμα που προσπαθεί να φτιάξει μια καλύτερη εμπειρία μετακίνησης για όλους.

1 tap και έφυγες

Σου βρίσκει ακριβώς αυτό που θες. Και το κάνει άμεσα.

Ανοίγεις την εφαρμογή, βρίσκεις ταξί κοντά σου μέσα σε δευτερόλεπτα, κάνεις κράτηση άμεσα και βλέπεις live τη διαδρομή σου. Όλα γρήγορα, εύκολα και χωρίς να ψάχνεσαι.

Η πλοήγηση είναι απλή (από αυτές που δεν σε κάνουν να πελαγώνεις), ενώ έχεις και ευέλικτους τρόπους πληρωμής για να κάνεις τη δουλειά σου όπως σε εξυπηρετεί.

Το σημείο που κάνει τη διαφορά

Κάπου εδώ όμως αρχίζει να ξεχωρίζει.

Η Lemon Taxi έχει φτιαχτεί με μια λογική που δεν βλέπεις συχνά σε τέτοιες εφαρμογές: να μπορούν να τη χρησιμοποιούν όλοι.

Υποστηρίζει άτομα με μειωμένη ή καθόλου όραση μέσω φωνητικών εντολών, κάτι που κάνει τη μετακίνηση πολύ πιο ανεξάρτητη σε όλες τις περιπτώσεις.

Και αν συνοδεύεσαι από σκύλο οδηγό δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Η εφαρμογή είναι απόλυτα φιλική σε αυτό, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι έχει σχεδιαστεί με επίκεντρο τον άνθρωπο και την πραγματική του καθημερινότητα.

Δεν είναι μόνο λόγια. Το 2025 η Lemon Taxi App βραβεύτηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, παίρνοντας το βραβείο «Επιχειρήσεις με Φιλοζωική Δράση».

Με απλά λόγια: κάνουν κάτι σωστά.

Ελληνικό app που όλο και μεγαλώνει

Ένα ακόμα plus; Είναι ελληνική εφαρμογή και αναπτύσσεται συνεχώς. Αυτή τη στιγμή τη βρίσκεις ήδη σε: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ναύπλιο, Τρίκαλα, Σαλαμίνα, Σπάρτη και Χερσόνησο Κρήτης. Σύντομα έρχονται κι άλλες πόλεις.

Η Lemon Taxi είναι από εκείνες τις εφαρμογές που ξεκινάς να χρησιμοποιείς για την ευκολία και σε κερδίζουν από την πρώτη στιγμή για όλη τη φιλοσοφία τους. Γρήγορη, εύχρηστη, αλλά ταυτόχρονα πιο συνειδητοποιημένη στο πώς πρέπει να είναι μια σύγχρονη μετακίνηση. Θα το βρείτε διαθέσιμο σε App store και Google Play.

Και κάπως έτσι, μια απλή διαδρομή στην πόλη γίνεται λίγο πιο ευχάριστη και σίγουρη.