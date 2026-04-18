Η NASA στρέφεται στην Ισπανία: Μελετά το σύστημα έκτακτης ανάγκης που διαθέτει για τη διάσωση αστροναυτών

Η NASA θεωρεί τα Κανάρια Νησιά σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές αποστολές Artemis που απαιτούν επείγουσα αντιμετώπιση.

Αντιπροσωπεία της NASA επισκέφθηκε τα Κανάρια Νησιά για να ορίσει τα τοπικά νοσοκομεία ως κέντρα αναφοράς για επείγοντα περιστατικά κατά τη διάρκεια των μελλοντικών επανδρωμένων αποστολών στη Σελήνη.

Η στρατηγική συνεργασία για τον Ατλαντικό

Τα νοσοκομεία HUC και La Candelaria αποτελούν πλέον «ζώνες αναφοράς» για το πρόγραμμα Artemis, καλύπτοντας την περιοχή της Μακαρονησίας και των ακτών της Δυτικής Αφρικής.

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση διακοπεί και το διαστημικό σκάφος προσθαλασσωθεί στον Ατλαντικό αντί για τις ακτές των ΗΠΑ, η ισπανική θαλάσσια διάσωση και οι υγειονομικές μονάδες των νησιών θα αναλάβουν την περίθαλψη των αστροναυτών.

Ο κρίσιμος ρόλος του υπερβαρικού θαλάμου

Ο ιατρικός διευθυντής της NASA, James D. Polk, εξέφρασε τον εντυπωσιασμό του για τις εγκαταστάσεις, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον υπερβαρικό θάλαμο. Η συγκεκριμένη μονάδα είναι καθοριστική για τη θεραπεία της νόσου αποσυμπίεσης, η οποία μπορεί να προκληθεί από απότομες μεταβολές της πίεσης στην καμπίνα κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα.

Αν και ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει την επιστροφή των αποστολών κοντά στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ, η NASA προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο κατά τη διάρκεια του παραθύρου εκτόξευσης. Η συμφωνία με την ισπανική πλευρά περιλαμβάνει την οξυγονοθεραπεία και τη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών, διασφαλίζοντας ότι οι αστροναύτες θα έχουν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ιατρική υποστήριξη ακόμα και στην άλλη πλευρά του ωκεανού.

