Θρίλερ στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν: Απορρίπτει τον δεύτερο γύρο η Τεχεράνη – Νέα ένταση με φόντο τον ναυτικό αποκλεισμό

Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, με την Τεχεράνη να απορρίπτει νέο γύρο συνομιλιών και να καταγγέλλει «υπερβολικές απαιτήσεις» και ναυτικό αποκλεισμό.

Σε νέο επεισόδιο έντασης στη Μέση Ανατολή, το Ιράν φέρεται να απορρίπτει τη συμμετοχή σε δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στο Πακιστάν, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον για «υπερβολικές απαιτήσεις» και αστάθεια στις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA, η απόφαση συνδέεται με σειρά παραγόντων που, όπως υποστηρίζει η Τεχεράνη, καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση του διαλόγου αυτή τη χρονική στιγμή. Μεταξύ αυτών αναφέρονται οι μεταβαλλόμενες θέσεις των ΗΠΑ, οι αντιφάσεις στη διαπραγματευτική τους γραμμή, αλλά και ο ναυτικός αποκλεισμός που η ιρανική πλευρά χαρακτηρίζει «παραβίαση της εκεχειρίας».

Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για αποστολή διαπραγματευτικής ομάδας στο Πακιστάν, εφόσον συνεχίζονται οι εντάσεις γύρω από το ζήτημα του αποκλεισμού.

Παρέμβαση Τραμπ και αμερικανική αποστολή

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ότι αμερικανική αντιπροσωπεία θα μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες, με τις εξελίξεις να αλλάζουν διαρκώς σκηνικό μέσα σε λίγες ώρες.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, επικεφαλής της αποστολής θα είναι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μαζί με τους απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αν και υπήρξε αρχική σύγχυση σχετικά με τη συμμετοχή του λόγω ζητημάτων ασφαλείας.

Η ασυνέπεια στις δηλώσεις και των δύο πλευρών τροφοδοτεί περαιτέρω την αβεβαιότητα γύρω από τις συνομιλίες, οι οποίες παραμένουν εύθραυστες.

Σκληρή ρητορική και νομικές αιτιάσεις

Το Ιράν συνεχίζει να ανεβάζει τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός συνιστά «παράνομη και εγκληματική ενέργεια» και παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ιρανοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο ακόμη και για «πράξεις επιθετικότητας» και «εγκλήματα πολέμου», επικαλούμενοι διατάξεις του Καταστατικού του ΟΗΕ.

Οι δηλώσεις αυτές δείχνουν ότι η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει μεγάλη, με το διπλωματικό κανάλι να βρίσκεται σε οριακό σημείο.

Με τις συνομιλίες να αναβάλλονται ή να τίθενται υπό αμφισβήτηση και τις δημόσιες δηλώσεις να κλιμακώνονται, το τοπίο παραμένει εξαιρετικά ρευστό. Η προοπτική μιας συμφωνίας μοιάζει προς το παρόν αβέβαιη, ενώ η ένταση ΗΠΑ–Ιράν συνεχίζει να επηρεάζει ευρύτερα την περιφερειακή σταθερότητα.

