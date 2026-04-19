Τραμπ προς Ιράν: «Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα πλήξουμε ενέργεια και υποδομές»

Νέες σκληρές δηλώσεις Τραμπ κατά του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ και τις διαπραγματεύσεις. Προειδοποιεί για πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και γέφυρες.

Σε υψηλούς τόνους επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας νέες απειλές κατά του Ιράν, την ώρα που η ένταση στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ αναζωπυρώνεται και οι διπλωματικές επαφές βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social την Κυριακή (19/4), ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Τεχεράνη για παραβίαση της εκεχειρίας, υποστηρίζοντας ότι ιρανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ κατά πλοίων στην περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, μεταξύ των στόχων φέρονται να ήταν γαλλικό πλοίο αλλά και φορτηγό πλοίο βρετανικών συμφερόντων.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το περιστατικό «σαφή παραβίαση» των συμφωνηθέντων, αφήνοντας αιχμές για την αξιοπιστία της ιρανικής πλευράς.

Διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ γνωστοποίησε ότι αμερικανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει στο Ισλαμαμπάντ, με στόχο τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Όπως σημείωσε, οι συνομιλίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα, εν μέσω ενός ιδιαίτερα εύθραυστου γεωπολιτικού σκηνικού.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το Ιράν υφίσταται σημαντική οικονομική ζημία από την παρούσα κατάσταση, εκτιμώντας ότι οι απώλειες φτάνουν τα 500 εκατ. δολάρια ημερησίως. Αντίθετα, σύμφωνα με τον Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επηρεάζονται ουσιαστικά, καθώς εναλλακτικές ενεργειακές ροές κατευθύνονται ήδη προς αμερικανικά λιμάνια.

«Συμφωνία με κάθε τρόπο»

Στην ίδια ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η Ουάσινγκτον έχει καταθέσει μια «δίκαιη και λογική πρόταση» προς την Τεχεράνη, προειδοποιώντας ωστόσο για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση απόρριψής της.

«Αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποδομές, συμπεριλαμβανομένων γεφυρών», ανέφερε χαρακτηριστικά, κλιμακώνοντας την επιθετική ρητορική.

Κλείνοντας, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι δεν προτίθεται να συνεχίσει σε ήπιους τόνους, εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως το Ιράν θα αναγκαστεί τελικά να αποδεχθεί τους όρους.

«Θα γίνει με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο»

Λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι, παρά την «σοβαρή παραβίαση» της εκεχειρίας, παραμένει εφικτή μια συμφωνία. Όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος του ABC News, Τζόναθαν Καρλ, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε κατηγορηματικός: «Η συμφωνία θα επιτευχθεί. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Με τον καλό ή τον δύσκολο τρόπο», φέρεται να δήλωσε.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής στις συνομιλίες στο Πακιστάν αναμένεται να είναι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ενισχύοντας τη βαρύτητα των επαφών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

