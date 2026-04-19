Λουιζιάνα: Οκτώ παιδιά νεκρά από πυροβολισμούς!

Τραγωδία στη Λουιζιάνα με οκτώ παιδιά να χάνουν τη ζωη τους από μαζικούς πυροβολισμούς. Ο δράστης έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά μετά από καταδίωξη.

Σοκ έχει προκαλέσει στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ ένα αιματηρό περιστατικό μαζικών πυροβολισμών, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οκτώ παιδιά ηλικίας από ενός έως 14 ετών. Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η υπόθεση να σχετίζεται με ενδοοικογενειακή βία.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (19/4) στην πόλη Σρίβπορτ, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Όπως έγινε γνωστό, συνολικά δέκα άτομα δέχθηκαν πυρά σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες, γεγονός που έχει δυσχεράνει σημαντικά το έργο των ερευνητών.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Γουέιν Σμιθ, έκανε λόγο για μια εξαιρετικά σύνθετη και εκτεταμένη σκηνή εγκλήματος, τονίζοντας ότι «πρόκειται για περιστατικό διαφορετικό από οτιδήποτε έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα». Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται και παιδιά που, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, είχαν συγγενική σχέση με τον δράστη.

Ο ύποπτος φέρεται να διέφυγε από το σημείο και να ακολούθησε καταδίωξη με όχημα, η οποία κατέληξε στην περιοχή Μπόσιερ Σίτι, όπου και έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης δεν τραυματίστηκε κανένας αστυνομικός.

Η Πολιτειακή Αστυνομία της Λουιζιάνα έχει αναλάβει την έρευνα, έπειτα από αίτημα των τοπικών αρχών, ενώ η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τους ερευνητές να προσπαθούν να συνθέσουν το χρονικό της τραγωδίας.

