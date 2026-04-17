Το 2023, η Ινδία έγινε η τέταρτη χώρα που προσεδαφίστηκε με επιτυχία στη Σελήνη και αποτελεί μεγάλο «αντίπαλο» των ΗΠΑ και Κίνα στο Διάστημα.

Η Ινδία εδραιώνει τη θέση της ως παγκόσμια διαστημική δύναμη, θέτοντας ως τελικό στόχο την αποστολή Ινδών αστροναυτών στη Σελήνη μέχρι το έτος 2040.

Πριν από τρία χρόνια, η Ινδία έγραψε ιστορία ως η τέταρτη χώρα που προσεδαφίστηκε με επιτυχία στο φεγγάρι. Με την αποστολή Chandrayaan 3, κατάφερε να φτάσει στον νότιο πόλο της Σελήνης, μια περιοχή στρατηγικής σημασίας όπου και η NASA εγκατέστησε βάση στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis.

Το επόμενο μεγάλο ορόσημο για τον Ινδικό Οργανισμό Διαστημικής Έρευνας (ISRO) είναι η κατασκευή του δικού του διαστημικού σταθμού, του Bharatiya Antriksh (BAS), ο οποίος προγραμματίζεται να τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη έως το 2035.

Ο διαστημικός χάρτης της Ινδίας με ορίζοντα το 2040

Η φιλοδοξία της Ινδίας να πατήσει το σεληνιακό έδαφος απαιτεί μια σειρά από ενδιάμεσα βήματα και διεθνείς συνεργασίες:

Chandrayaan 4: Μια αποστολή που στοχεύει στη συλλογή και επιστροφή δειγμάτων από τη Σελήνη στη Γη Αποστολή LUPEX: Μια κοινή επιχείρηση με την Ιαπωνία που θα επικεντρωθεί στην εξερεύνηση του νότιου πόλου για τον εντοπισμό παγωμένου νερού Πύραυλος Soorya: Η ανάπτυξη ενός νέου, υπερσύγχρονου πυραύλου ικανού να μεταφέρει βαριά φορτία και, μελλοντικά, επανδρωμένες αποστολές

Εάν το χρονοδιάγραμμα της Ινδίας υλοποιηθεί με επιτυχία, η χώρα θα ενταχθεί στην πολύ περιορισμένη ομάδα εθνών (Ρωσία, ΗΠΑ και Κίνα) που διαθέτουν την τεχνογνωσία και την ικανότητα να στείλουν ανθρώπους στο φεγγάρι.

Η προσπάθεια αυτή δεν αφορά μόνο το γόητρο, αλλά και την ανάπτυξη αυτόνομης τεχνολογίας που θα επιτρέψει στην Ινδία να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αυγή της νέας διαστημικής εποχής.

