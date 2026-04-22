Επιστήμονες εντόπισαν νησί που δεν είχε χαρτογραφηθεί μέχρι σήμερα

Από παγόβουνο σε πραγματική γη.

Μια απρόσμενη ανακάλυψη σε μία από τις πιο απομονωμένες περιοχές του πλανήτη φέρνει νέα δεδομένα για την επιστημονική κοινότητα, καθώς ερευνητές εντόπισαν ένα άγνωστο μέχρι σήμερα νησί στην Ανταρκτική.

Κατά τη διάρκεια επιστημονικής αποστολής στον Νότιο Ωκεανό, διεθνής ομάδα ερευνητών που επέβαινε στο γερμανικό παγοθραυστικό «Polarstern» κατέγραψε την ύπαρξη μιας μικρής νησίδας, η οποία μέχρι σήμερα δεν είχε αποτυπωθεί σωστά στους ναυτικούς χάρτες ούτε είχε αναγνωριστεί ως ανεξάρτητος γεωλογικός σχηματισμός.

Η αποστολή είχε ως βασικό στόχο τη μελέτη των θαλάσσιων ρευμάτων και της εξέλιξης των θαλάσσιων πάγων, ωστόσο οι δύσκολες καιρικές συνθήκες ανάγκασαν το πλήρωμα να αλλάξει πορεία. Αυτή η απρόβλεπτη εξέλιξη οδήγησε τελικά σε μια σημαντική επιστημονική ανακάλυψη.

