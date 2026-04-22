Κοσμικό «οστό» μήκους 300 ετών φωτός είναι μία από τις πιο παράξενες δομές που έχουν εντοπιστεί ποτέ

Η «Nessie» είναι μια νηματώδης δομή που εκτείνεται σε μήκος άνω των 300 ετών φωτός, ενώ το πλάτος της κυμαίνεται μεταξύ 1 και 2 ετών φωτός

Μια εκτεταμένη και λεπτή νηματώδης δομή από αέριο και σκόνη μέσα στον Γαλαξία μας έχει εντοτεί, εκτείνοντας σε μήκος πάνω από 300 έτη φωτός, ενώ το πλάτος της περιορίζεται σε μόλις λίγα έτη φωτός. Η δομή, που έχει λάβει το παρατσούκλι «Nessie», θεωρείται σημαντική για την κατανόηση της εσωτερικής αρχιτεκτονικής του Γαλαξία.

Η «Nessie» είναι μια νηματώδης δομή που εκτείνεται σε μήκος άνω των 300 ετών φωτός, ενώ το πλάτος της κυμαίνεται μεταξύ 1 και 2 ετών φωτός. Η αστρονόμος Alyssa Goodman από το Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, που παρουσίασε τα ευρήματα σε συνέδριο της American Astronomical Society, περιέγραψε τη δομή ως ένα μακρύ και λεπτό «κόκαλο» παρά μια παχύτερη μάζα, σχολιάζοντας ότι μοιάζει περισσότερο με τη μικρή κνήμη (fibula) παρά με το παχύ κόκαλο του ποδιού (tibia).

Η «Nessie» περιέχει ποσότητα υλικού που αντιστοιχεί περίπου σε 100.000 ήλιους, συγκεντρωμένη σε μια εξαιρετικά στενή γραμμή στον γαλαξιακό δίσκο, γεγονός που της δίνει το χαρακτηριστικό της σχήμα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr