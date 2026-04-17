Το κρυφό φαινόμενο της θάλασσας που μπορεί να ανιχνευθεί μόνο από drone (vid)

Αυτό που από την αμμουδιά μοιάζει με μια απόλυτα ήρεμη θάλασσα, μπορεί να κρύβει στα βάθη του ένα εξαιρετικά επικίνδυνο φαινόμενο που απειλεί τους κολυμβητές.

Σε παραλίες κοντά στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας παρατηρήθηκε ένας τύπος θαλάσσιου ρεύματος που σχηματίζει μια δίνη, η οποία είναι ορατή μόνο από τον αέρα, συνήθως μέσω drones.

Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως «tornado rip», αποτελεί μια παραλλαγή των ρευμάτων αναρροής. Σε αντίθεση με τα κοινά ρεύματα που απλώς παρασύρουν το νερό προς τα ανοιχτά, σε αυτή την περίπτωση η ροή αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της, δημιουργώντας έναν στροβιλισμό που θυμίζει μικρό τυφώνα μέσα στον ωκεανό.

Ο κίνδυνος του αόρατου

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι από την ακτή είναι πρακτικά αδύνατο να εντοπιστεί. Ενώ από ένα drone η δίνη διακρίνεται με απόλυτη σαφήνεια, στο επίπεδο του νερού δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια για τους λουόμενους.

Αυτή η «αορατότητα» το καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς όποιος παγιδευτεί σε ένα τέτοιο ρεύμα μπορεί να παρασυρθεί πολύ γρήγορα στα βαθιά. Οι ειδικοί τονίζουν ότι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να προσπαθήσει να κολυμπήσει κόντρα στη ροή, καθώς αυτό εξαντλεί τις δυνάμεις του μέσα σε λίγα λεπτά.

Πώς να αντιδράσετε αν παγιδευτείτε

Η βασική συμβουλή των ειδικών για την αποφυγή του κινδύνου είναι η ψυχραιμία. Αν βρεθείτε μέσα σε μια τέτοια δίνη, σίγουρα μην παλεύετε ενάντια στο ρεύμα, απλώς αφήστε το να σας παρασύρει χωρίς αντίσταση.

Με αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομήσετε ενέργεια και θα επιπλεύσετε για να διατηρήσετε τις δυνάμεις σας. Μετέπειτα, μόλις βγείτε από τη ζώνη της δίνης, προσπαθήστε να κολυμπήσετε παράλληλα με την ακτή μέχρι να φτάσετε σε ασφαλές σημείο και μετά επιστρέψτε προς την ξηρά.

