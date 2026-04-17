Ανέβηκαν οι τιμές των PlayStation 5 στην Ελλάδα

Η Sony προχώρησε σε σημαντικές αυξήσεις τιμών για τα προϊόντα της οικογένειας PlayStation 5, επηρεάζοντας και την ελληνική αγορά.

Παρότι η σχετική ανακοίνωση είχε γίνει ήδη από τις 27 Μαρτίου, οι νέες τιμές τέθηκαν σε ισχύ μετά το τέλος των πασχαλινών προσφορών και πλέον ισχύουν σε όλα τα επίσημα καταστήματα λιανικής στη χώρα.

Οι καταναλωτές που σχεδιάζουν να αποκτήσουν μια νέα κονσόλα καλούνται πλέον να καταβάλουν αισθητά υψηλότερα ποσά. Συγκεκριμένα, το PlayStation 5 Slim Digital Edition αυξήθηκε από τα 499 ευρώ στα 599 ευρώ, ενώ το PlayStation 5 Slim με μονάδα ανάγνωσης δίσκου ανέβηκε από τα 549 ευρώ στα 649 ευρώ.

Αντίστοιχα, το ισχυρότερο μοντέλο της σειράς, το PlayStation 5 Pro, σημείωσε αύξηση από τα 799 ευρώ στα 899 ευρώ, διατηρώντας ωστόσο τη θέση του ως μία από τις πιο προηγμένες κονσόλες της αγοράς. Παράλληλα, το PlayStation Portal, η φορητή συσκευή για remote play, κοστίζει πλέον 249 ευρώ, από 219 ευρώ προηγουμένως.

Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση της εταιρείας, η απόφαση αυτή συνδέεται με τις συνεχιζόμενες πιέσεις στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Η Sony αναγνωρίζει ότι οι αυξήσεις επηρεάζουν άμεσα τους καταναλωτές, ωστόσο υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να συνεχίσει να προσφέρει καινοτόμες και υψηλής ποιότητας gaming εμπειρίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι αυξήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη τάση στη βιομηχανία της τεχνολογίας και του gaming, όπου το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι πληθωριστικές πιέσεις και οι διακυμάνσεις στις αγορές επηρεάζουν τις τελικές τιμές των προϊόντων. Για την ελληνική αγορά, αυτό σημαίνει ότι η απόκτηση ενός νέου συστήματος PlayStation γίνεται πλέον πιο δαπανηρή υπόθεση, σε μια περίοδο που η ζήτηση για gaming παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.