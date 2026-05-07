Ιστορική πρωτιά: Ρομπότ επικράτησαν σε μάχη και κατέλαβαν περιοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι κατέλαβε πρόσφατα μια ρωσική θέση – αναγκάζοντας τους Ρώσους στρατιώτες να παραδοθούν – χρησιμοποιώντας μόνο ρομποτικά συστήματα

Για πρώτη φορά στην ιστορία, μια χώρα φαίνεται να κέρδισε μια μάχη χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ρομπότ, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο ούτε ένας στρατιώτης στο πεδίο της μάχης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο ουκρανικός στρατός κατέλαβε μια ρωσική θέση χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ρομποτικά συστήματα εδάφους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

