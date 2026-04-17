Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας: Νεκρή 30χρονη μετά από πτώση από μπαλκόνι - Προσαγωγή άνδρα

Νεκρή εντοπίστηκε μια γυναίκα σε πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας μετά από πτώση από μπαλκόνι. Εξετάζεται άνδρας που βρισκόταν μαζί της στο διαμέρισμα.

Σοκ προκαλεί η υπόθεση θανάτου νεαρής γυναίκας στο κέντρο της Αθήνα, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/4) σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 30χρονη γυναίκα φέρεται να έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος στον τρίτο όροφο, το οποίο λειτουργούσε ως χώρος βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες της πτώσης.

Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ένας 45χρονος άνδρας, ιταλικής καταγωγής, ο οποίος βρισκόταν μαζί με τη γυναίκα στο διαμέρισμα τη στιγμή του περιστατικού. Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν υπήκοος Αιθιοπίας.

Μαρτυρίες για ένταση πριν την πτώση

Κάτοικοι της πολυκατοικίας κάνουν λόγο για έντονες φωνές και αναστάτωση που προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Ένοικος του τρίτου ορόφου περιέγραψε ότι γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα άκουσε γυναικείες κραυγές στον δρόμο, ενώ λίγα λεπτά αργότερα οι φωνές μεταφέρθηκαν εντός του κτιρίου. Όπως ανέφερε, ακολούθησαν έντονοι διάλογοι, χωρίς να είναι σαφές αν επρόκειτο για καβγά.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, λίγο πριν τις 4:45 ακούστηκε θόρυβος από σπασμένη τζαμαρία και στη συνέχεια η πτώση. Η γυναίκα φέρεται να μιλούσε στα αγγλικά, ζητώντας να της ανοίξουν και επαναλαμβάνοντας φράσεις συγγνώμης.

Ο ένοικος ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία και παρέμεινε στο διαμέρισμά του μέχρι την άφιξη των Αρχών.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Η αστυνομία συλλέγει καταθέσεις και εξετάζει τα ευρήματα από τον χώρο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για ατύχημα, αυτοκτονία ή εγκληματική ενέργεια, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

