Κατέρρευσε μέρος πολυκατοικίας στην Κύπρο: Αναφορές για εγκλωβισμένους

Συναγερμός στην Κύπρο μετά από κατάρρευση μέρους πολυκατοικίας στην περιοχή της Γερμασόγειας. Αναφορές για εγκλωβισμένους.

Συναγερμός στην Κύπρο καθώς κατέρρευσε μέρος πολυκατοικίας το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στην περιοχή της Γερμασόγειας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Φιλελεύθερου, στο σημείο επικρατεί έντονη κινητοποίηση των αρχών.

Άμεσα έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

