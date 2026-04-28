Ελένη Αντωνίου: Η διεθνής διαιτητής συμμετείχε στη σύλληψη του 89χρονου δράστη στην Πάτρα (vid)

Η διεθνής διαιτητής, Ελένη Αντωνίου, βοήθησε στο να συλληφθεί ο 89χρονος στην Πάτρα, πριν προλάβει να διαφύγει για την Ιταλία.

Σημαντικό ρόλο στην επιχείρηση σύλληψης του 89χρονου, ο οποίος σκόρπισε τον τρόμο το πρωί της Τρίτης (28/4) στην Αθήνα, έπαιξε η Ελένη Αντωνίου.

Η 41χρονη, η οποία υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία στην Πάτρα, ήταν μέλος της ομάδας που εντόπισε τον ηλικιωμένο στο ξενοδοχείο δίπλα στα ΚΤΕΛ της πόλης.

Η καριέρα της 41χρονης στα γήπεδα

Η Ελένη Αντωνίου είναι ευρύτερα γνωστή στον χώρο του αθλητισμού ως διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου. Ανήκει στη δύναμη της ΕΠΣ Αχαΐας και διαθέτει πλούσιο βιογραφικό, έχοντας διευθύνει σημαντικούς αγώνες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Πρόσφατα, ήταν η διαιτητής του Super Cup της Super League 2 που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ, ανάμεσα στην Καλαμάτα και τον Ηρακλή.

Παρά τα αυξημένα καθήκοντά της στην Αστυνομία και τις διεθνείς υποχρεώσεις της, η 41χρονη παραμένει ενεργή στα τοπικά γήπεδα. Μάλιστα, έχει ήδη οριστεί να διευθύνει τον επερχόμενο ημιτελικό του Κυπέλλου Ερασιτεχνών της ΕΠΣ Αχαΐας, στην αναμέτρηση μεταξύ του Ατρομήτου Πατρών και της Θύελλας Πατρών.

