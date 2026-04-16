Σάλος στις ΗΠΑ: Γυναίκα κατήγγειλε μετανάστες που της έφτιαχναν τη στέγη για να γλιτώσει 10.000 δολάρια

Γυναίκα κάλεσε την ICE για τους μετανάστες εργάτες που επισκεύαζαν τη στέγη της για να αποφύγει να τους πληρώσει.

Βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, καθώς δείχνει μια ιδιοκτήτρια σπιτιού στο Μέριλαντ των ΗΠΑ να κατηγορείται πως κάλεσε την υπηρεσία μετανάστευσης (ICE) για να συλλάβει τους εργάτες που επισκεύαζαν τη στέγη της, προκειμένου να μην τους πληρώσει.

Την κατέγραψε με το κινητό εργάτης: «Της φτιάχνουμε το σπίτι και εκείνη μας κατέδωσε»

Το περιστατικό καταγράφηκε από τον Bryan Polanco, έναν εργάτη με μόνιμη άδεια παραμονής, ο οποίος βρισκόταν πάνω στη στέγη του σπιτιού. Στο βίντεο διακρίνονται ομοσπονδιακοί πράκτορες να περιμένουν στον κήπο, ενώ ο Polanco ακούγεται να λέει: «Ήρθαμε να φτιάξουμε το σπίτι αυτής της κυρίας και εκείνη μας κατέδωσε. Της φτιάχνουμε το σπίτι και έχει ακόμα μίσος στην καρδιά της». Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιδιοκτήτρια τον προειδοποίησε πως αν επέστρεφαν μετανάστες για να τελειώσουν το έργο, θα καλούσε ξανά την ICE.

Οι καταγγελίες που κυκλοφορούν αναφέρουν ότι η ιδιοκτήτρια ανέφερε τους εργάτες από τη Γουατεμάλα στην υπηρεσία μετανάστευσης για να αποφύγει την καταβολή 10.000 δολαρίων που τους όφειλε για τις εργασίες. Μάλιστα, κάποιες πηγές υποστηρίζουν ότι η γυναίκα περίμενε μέχρι η επισκευή της στέγης να φτάσει σχεδόν στην ολοκλήρωσή της πριν ειδοποιήσει τις αρχές.

Homeowner waits until construction job is nearly finished, then calls ICE on 6 workers she allegedly owes $10,000 to, she even helps agents detain them. pic.twitter.com/jEM9Xw2ZCL March 26, 2026

Τι υποστηρίζει η ιδιοκτήτρια: Τι λέει η νομοθεσία για τους μετανάστες στο Μέριλαντ

Η γυναίκα, η οποία ταυτοποιήθηκε ως η Karen T., αρνείται κατηγορηματικά ότι η ίδια ή ο πατέρας της κάλεσαν την ICE. Όπως ισχυρίζεται, οι αντιδράσεις στα social media έχουν πάρει τέτοιες διαστάσεις που πλέον φοβάται για την προσωπική της ασφάλεια και της οικογένειάς της, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που έχει ξεφύγει από τον έλεγχο.

Παρά τις αρνήσεις της, η υπόθεση έχει προκαλέσει την παρέμβαση οργανώσεων για τα δικαιώματα των μεταναστών. Ο Aaron Reichlin-Melnick, ανώτερος συνεργάτης του American Immigration Council, υπογράμμισε ότι εάν οι κατηγορίες ευσταθούν, η ιδιοκτήτρια ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρές νομικές συνέπειες.

Η νομοθεσία του Μέριλαντ απαγορεύει ρητά τη χρήση απειλών που σχετίζονται με το μεταναστευτικό καθεστώς για την εξασφάλιση εργασίας ή την αποφυγή πληρωμής, θεωρώντας το μια μορφή παράνομης εκμετάλλευσης.

