Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. για την ένοπλη ληστεία με καλάσνικοφ σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα

Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. μετά την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα με λεία περίπου 200.000 ευρώ. Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία μετά τη μεγάλη ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα, με τη λεία των δραστών να εκτιμάται πως αγγίζει τις 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά τέσσερα άτομα, τα οποία φαίνεται πως είχαν οργανώσει με κάθε λεπτομέρεια τη δράση τους.

Δύο από τους δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εισέβαλαν οπλισμένοι στο υποκατάστημα λίγο πριν τις 10 το πρωί. Ο ένας κρατούσε πιστόλι, ενώ ο δεύτερος έφερε βαρύ οπλισμό, πιθανότατα καλάσνικοφ, προκαλώντας πανικό σε υπαλλήλους και πελάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στην τράπεζα.

Την ίδια στιγμή, ένας τρίτος συνεργός παρέμενε εξωτερικά του καταστήματος ως τσιλιαδόρος, ενώ ένας τέταρτος περίμενε μέσα στο όχημα διαφυγής, ένα SUV μάρκας Peugeot.

Οι δράστες φαίνεται πως γνώριζαν τις διαδικασίες ασφαλείας του καταστήματος, καθώς περίμεναν ψύχραιμα να ολοκληρωθεί η χρονοκαθυστέρηση του χρηματοκιβωτίου. Ο ένοπλος που κρατούσε το πολεμικό τυφέκιο κατέβηκε στον χώρο του θησαυροφυλακίου και άρπαξε τα χρήματα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι τέσσερις ληστές επιβιβάστηκαν στο όχημα και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση πριν φτάσουν στο σημείο οι πρώτες αστυνομικές δυνάμεις.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε στις 10:02, ωστόσο όταν τα πρώτα περιπολικά έφτασαν στην περιοχή, οι δράστες είχαν ήδη διαφύγει.

Μετά το περιστατικό, σήμα συναγερμού δόθηκε στις αστυνομικές υπηρεσίες Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας αλλά και Αττικής, ενώ στις έρευνες συμμετέχει και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο σύνδεσης της συγκεκριμένης ληστείας με παρόμοιες ένοπλες επιθέσεις σε τραπεζικά καταστήματα που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και στο Λουτράκι.

Όπως συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις βαριά οπλισμένων ληστειών, έχει ενημερωθεί και η Αντιτρομοκρατική, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει ένδειξη τρομοκρατικής σύνδεσης.

