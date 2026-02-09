Ανατροπές στην αγορά ακινήτων της Αττικής: Οι περιοχές-έκπληξη που ανεβαίνουν δυναμικά

Τα στοιχεία του Spitogatos για το 2025 δείχνουν μετατόπιση του ενδιαφέροντος στην αγορά ακινήτων της Αττικής, με Πειραιά και Περιστέρι να ανεβαίνουν δυναμικά.

Σημαντικές ανακατατάξεις καταγράφονται στην αγορά ακινήτων της Αττικής, καθώς περιοχές που μέχρι πρόσφατα δεν βρίσκονταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ανεβαίνουν δυναμικά. Τα στοιχεία του Spitogatos για το 2025 αποτυπώνουν μια σαφή μετατόπιση της ζήτησης, τόσο για αγορά όσο και για ενοικίαση κατοικιών, αλλά και για επαγγελματικά ακίνητα και γη.

Τα δεδομένα παρουσιάστηκαν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ελλάδα 2026. Επιχειρείν, Ακίνητα, Επενδύσεις», με τη συμμετοχή του CEO του Spitogatos, Δημήτρη Μελαχροινού, και του επενδυτή και αναλυτή Ηλία Παπαγεωργιάδη.

Η ανάλυση βασίστηκε στις αναζητήσεις των χρηστών κατά τη διάρκεια του 2025 και στη σύγκρισή τους με προηγούμενα έτη, με στόχο να αναδειχθούν οι «σιωπηλές» αλλαγές που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς.

Πειραιάς: από εναλλακτική επιλογή σε πρωταγωνιστή

Ο Πειραιάς αναδεικνύεται ως ο μεγάλος κερδισμένος της χρονιάς. Σε μια περίοδο όπου πολλές περιοχές της Αττικής θεωρούνται πλέον απρόσιτες για τον μέσο αγοραστή, το μεγάλο λιμάνι συγκεντρώνει αυξανόμενο ενδιαφέρον, χάρη στον συνδυασμό υποδομών και συγκριτικά χαμηλότερων τιμών.

Το 2025, ο Πειραιάς:

κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις αναζητήσεις για αγορά κατοικίας, από πέμπτη το 2024,

ανέβηκε στη δεύτερη θέση για ενοικίαση κατοικίας, από έκτη τα προηγούμενα χρόνια,

μπήκε για πρώτη φορά στη δεκάδα των αναζητήσεων για γη,

βρέθηκε ψηλά και στις αναζητήσεις για καταστήματα και αποθήκες.

Όπως σημείωσε ο κ. Μελαχροινός, η έκρηξη του ενδιαφέροντος δείχνει ότι ο Πειραιάς προσελκύει πλέον όλες τις κατηγορίες ενδιαφερομένων, ξεπερνώντας παραδοσιακά «φαβορί» της αγοράς.

Περιστέρι: η άνοδος της δυτικής Αττικής

Αντίστοιχα εντυπωσιακή είναι η πορεία του Περιστερίου, το οποίο φαίνεται να επωφελείται από τη βελτίωση των υποδομών και τη λειτουργία του μετρό. Η περιοχή μπαίνει δυναμικά στον επενδυτικό και στεγαστικό χάρτη, καταγράφοντας επιδόσεις που δεν είχαν προηγούμενο τα τελευταία χρόνια.

Συγκεκριμένα:

βρέθηκε στην έκτη θέση για αγορά κατοικίας, ενώ δεν είχε παρουσία στη δεκάδα την περίοδο 2022–2024,

ανέβηκε στην τρίτη θέση για ενοικίαση κατοικίας,

κατέλαβε την τέταρτη θέση στις αναζητήσεις για καταστήματα και την τρίτη για αποθήκες.

Ο κ. Παπαγεωργιάδης επεσήμανε ότι το Περιστέρι συγκεντρώνει αυξανόμενο ενδιαφέρον λόγω των υψηλών τιμών σε άλλες περιοχές, γεγονός που αποτυπώνεται και στις ταχύτερες πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων.

Ενοίκια: νέα σημεία ενδιαφέροντος

Η άνοδος των ενοικίων σε πολλά σημεία της Αττικής φαίνεται να «σπρώχνει» τους ενοικιαστές σε νέες περιοχές. Το 2025 καταγράφηκαν αλλαγές στη δεκάδα των δημοφιλέστερων περιοχών, με παραδοσιακές επιλογές των νοτίων προαστίων να υποχωρούν.

Η Γλυφάδα, η Καλλιθέα και η Νέα Σμύρνη έχασαν θέσεις, ενώ το Παλαιό Φάληρο βγήκε εκτός δεκάδας. Την ίδια στιγμή, για πρώτη φορά εμφανίστηκαν το Αιγάλεω και η Νέα Ιωνία, επιβεβαιώνοντας τη στροφή σε πιο προσιτές λύσεις με καλή συγκοινωνιακή κάλυψη.

Γη: το ανατολικό μέτωπο ανεβαίνει

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναζητήσεις για γη. Οι Αχαρνές εκτοξεύθηκαν στη δεύτερη θέση, χωρίς προηγούμενη παρουσία στη δεκάδα, ενώ η Ανατολική Αττική επιβεβαιώνει τη δυναμική που ξεκίνησε το 2024.

Η Αρτέμιδα - Λούτσα ανέβηκε στην τρίτη θέση, το Μαρκόπουλο κινήθηκε ανοδικά, ενώ για πρώτη φορά στη δεκάδα μπήκαν ο Πειραιάς και ο Γέρακας. Σύμφωνα με τους αναλυτές, το αυξημένο ενδιαφέρον δείχνει ότι οι επενδυτές και οι αγοραστές αναζητούν καλύτερες τιμές, χωρίς να εγκαταλείπουν την προοπτική μελλοντικής υπεραξίας.

