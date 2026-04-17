Εφιάλτης για Βρετανό: Πλήρωσε 3.500 λίρες για «νέα δόντια» στην Τουρκία και τα έχασε όλα

Άνδρας ταξίδεψε στην Τουρκία για φθηνή οδοντιατρική επέμβαση, αλλά κατέληξε χωρίς δόντια και με σοβαρή λοίμωξη.

Μια οδυνηρή εμπειρία περιγράφει ένας πατέρας δύο παιδιών από τη Βρετανία, ο οποίος ταξίδεψε στην Τουρκία αναζητώντας μια οικονομικότερη λύση για την αποκατάσταση του χαμόγελού του, αλλά τελικά βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρές επιπλοκές και χωρίς... δόντια.

Ο Τζον Ντέντον, εργαζόμενος ως οδηγός διανομών, αναφέρει ότι η απόφασή του να προχωρήσει σε οδοντιατρική θεραπεία στο εξωτερικό ελήφθη μετά από χρόνια προβλημάτων που ξεκίνησαν έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα το 2020. Τότε, οι διασώστες αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν τα μπροστινά του δόντια για να του εξασφαλίσουν έναν αεραγωγό, ενώ το ίδιο το ατύχημα προκάλεσε εκτεταμένες βλάβες στη στοματική του υγεία.

Όπως περιγράφει, η κατάσταση επιδεινώθηκε σταδιακά, με τα δόντια του να φθείρονται και να καταστρέφονται, ενώ για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορούσε να τα φροντίσει επαρκώς λόγω της ανάρρωσής του. Το κόστος αποκατάστασης στο Ηνωμένο Βασίλειο, που κυμαινόταν μεταξύ 20.000 και 30.000 λιρών, τον οδήγησε να αναζητήσει λύσεις στο εξωτερικό.

Τον Ιανουάριο του 2026 ταξίδεψε στην Τουρκία, έχοντας επιλέξει ιδιωτική κλινική με θετικές αξιολογήσεις. Εκεί υποβλήθηκε σε πολύωρη διαδικασία, κατά την οποία αφαιρέθηκαν τα φυσικά του δόντια και τοποθετήθηκαν 14 εμφυτεύματα, με προσωρινές προσθετικές κατασκευές.

Ωστόσο, η μετεγχειρητική πορεία εξελίχθηκε προβληματικά. Ο ίδιος κάνει λόγο για έντονο και διαρκή πόνο, ο οποίος, όπως σημειώνει, έφτανε σε υψηλά επίπεδα ακόμη και μετά τη λήψη παυσίπονων. Λίγες εβδομάδες αργότερα, τα προσωρινά δόντια αποκολλήθηκαν, επιδεινώνοντας περαιτέρω την κατάσταση.

Σε δεύτερη επίσκεψη στην ίδια κλινική, τον Μάρτιο, προσδοκούσε αποκατάσταση των προβλημάτων. Αντ’ αυτού, όπως καταγγέλλει, όταν συνήλθε από τη διαδικασία διαπίστωσε ότι είχαν αφαιρεθεί όλα τα εμφυτεύματα, αφήνοντάς τον χωρίς δόντια.

Επιστρέφοντας στο Ηνωμένο Βασίλειο, υποβλήθηκε σε ιατρικό έλεγχο, όπου διαπιστώθηκε σοβαρή λοίμωξη στα ούλα, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, αποκλείστηκε η ύπαρξη υποκείμενων παθήσεων που είχαν αναφερθεί από την κλινική του εξωτερικού. Οδοντίατροι εκτίμησαν επίσης ότι η οστική του δομή δεν ήταν επαρκής για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

Ο Τζον Ντέντον δηλώνει ότι η εμπειρία αυτή έχει επηρεάσει δραματικά την καθημερινότητά του, καθώς δυσκολεύεται ακόμη και σε βασικές λειτουργίες όπως η μάσηση, ενώ παράλληλα κάνει λόγο για απώλεια αυτοπεποίθησης και κοινωνική απομόνωση.

Παρά το γεγονός ότι έλαβε μερική επιστροφή χρημάτων από την κλινική, πλέον αναζητά οικονομική στήριξη προκειμένου να προχωρήσει σε εξειδικευμένη θεραπεία αποκατάστασης, κατάλληλη για περιπτώσεις με εκτεταμένη απώλεια οστού.

Όπως τονίζει, στόχος του είναι να μπορέσει να επανέλθει σε μια φυσιολογική καθημερινότητα, επισημαίνοντας ότι η δοκιμασία που πέρασε είναι η πιο δύσκολη της ζωής του.

