Συνελήφθη 19χρονη στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ: Είχε κρυμμένες 30 σπάνιες χελώνες

Μια νεαρή Ταϊβανέζα συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ μεταφέροντας 30 σπάνιες χελώνες κρυμμένες στα ρούχα της.

Συνελήφθη μια νεαρή Ταϊβανέζα στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ για απόπειρα λαθρεμπορίας 30 προστατευόμενων χελωνών, κρυμμένων κάτω από τα ρούχα της, ανακοίνωσαν οι αρχές άγριας ζωής της Ταϊλάνδης.

Οι αρχές υποψιάστηκαν την 19χρονη γυναίκα όταν παρατήρησαν ασυνήθιστες κινήσεις καθώς ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση προς την Ταϊπέι νωρίς το πρωί της Τρίτης, ανέφερε σε ανακοίνωση, το υπουργείο Προστασίας της Άγριας Ζωής της Ταϊλάνδης.

Έρευνα που έγινε στον τερματικό σταθμό αναχωρήσεων στο αεροδρόμιο Σουβαρναμπούμι στην Μπανγκόκ αποκάλυψε τις ινδικές αστροχελώνες (Σ.τ.Σ: ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και όμορφα είδη χερσαίας χελώνας, γνωστή και ως ινδική αστεροειδής χελώνα για το ιδιαίτερο καβούκι της με τα «αστεροειδή» σχέδια) δεμένες στο σώμα της, ανέφερε το υπουργείο. Είκοσι εννέα από τις χελώνες ήταν ζωντανές και μία νεκρή.

«Η ύποπτη χρησιμοποίησε αυτοκόλλητη ταινία για να ακινητοποιήσει τα ζώα, τα τοποθέτησε σε υφασμάτινες σακούλες και τα έδεσε στο σώμα της για να αποφύγει τον εντοπισμό», πρόσθεσαν οι αρχές. Σύμφωνα με τους τελωνειακούς υπαλλήλους της Ταϊλάνδης, αυτές οι χελώνες, που προστατεύονται από τη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), πωλούνται ακριβά στη μαύρη αγορά.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η συνολική αξία των χελωνών που κατασχέθηκαν ανέρχεται σε περίπου 9.000 δολάρια. Η νεαρή γυναίκα κατηγορήθηκε για παράνομη μεταφορά ζώων και τελωνειακή απάτη. Οι αρχές ανέφεραν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν η γυναίκα ήταν μέλος ενός μεγαλύτερου δικτύου λαθρεμπορίου.

Οι ινδικές αστροχελώνες έχουν χαρακτηριστεί «ευάλωτα» είδη από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης η οποία σημειώνει ότι τις χελώνες αυτές τις βάζουν στο στόχαστρο για να καλύψουν τη διεθνή ζήτηση για «εξωτικά κατοικίδια».

Η Ταϊλάνδη αποτελεί σημαντικό κόμβο για τους λαθρέμπορους της άγριας ζωής, οι οποίοι συχνά πωλούν πολύτιμα απειλούμενα είδη στην επικερδή ασιατική μαύρη αγορά.

