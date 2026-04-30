Συγκλονιστικό βίντεο από το Μπαγκλαντές: Βρέφος έπεσε στις ράγες και ο πατέρας του έγινε «ασπίδα»

Πανικός επικράτησε στο Μπαγκλαντές όταν ένα βρέφος έπεσε στις ράγες τρένου, με τον πατέρα του να βουτάει αμέσως και να γίνεται «ασπίδα προστασίας».

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Μπαγκλαντές, όταν ένα βρέφος έπεσε από την αποβάθρα τη στιγμή που περνούσε τρένο, με τον πατέρα του να αντιδρά αστραπιαία και να βουτάει κι αυτός.

Σε βίντεο που κατέγραψε επιβάτης, φαίνεται ο άνδρας να πέφτει πάνω στο παιδί και να το προστατεύει με το σώμα του, μένοντας ακίνητος τη στιγμή που το τρένο περνούσε από πάνω τους.

Ο κόσμος παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα τα βαγόνια να περνούν το ένα μετά το άλλο. Όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα, συνολικά οκτώ βαγόνια διέσχισαν το σημείο, ωστόσο, παρά τον τεράστιο κίνδυνο, και οι δύο ανασύρθηκαν σώοι, χωρίς να έχουν τραυματιστεί.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Kishoreganj, April 28 — A father and his one-year-old son narrowly escaped death after falling into the gap between a moving train and the platform at Bhairab Railway Station.#Kishoreganj #Bhairab #Bangladesh #Train #Father #Baby pic.twitter.com/RLek04dGcf — The Premium 24 (@ThePremium24X) April 29, 2026

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ