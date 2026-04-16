Κονέκτικατ: Άνδρας με μάσκα «Scream» και μαχαίρι καταδίωκε παιδιά - Συνελήφθη μετά από επιχείρηση

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε σε τοπική κοινωνία του Κονέκτικατ άνδρας, ο οποίος με μάσκα «Scream» και μαχαίρι φέρεται να καταδίωκε ανηλίκους. Συνελήφθη μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με drone.

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι Αρχές στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ, έπειτα από καταγγελίες ότι καταδίωκε παιδιά φορώντας μάσκα εμπνευσμένη από την ταινία «Scream» και κρατώντας μαχαίρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην πόλη Νιου Λόντον, όταν πολίτης κάλεσε το 911 αναφέροντας ότι ένας μασκοφόρος άνδρας κυνηγούσε ανηλίκους πριν διαφύγει προς κοντινή δασική έκταση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όταν οι δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν το συμβάν, περιγράφοντας τον ύποπτο να κινείται απειλητικά, κραδαίνοντας το μαχαίρι πάνω από το κεφάλι του και προβαίνοντας σε κινήσεις επίθεσης.

Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση των Αρχών, με την περιοχή να αποκλείεται από τις αρχές και να ξεκινά επιχείρηση εντοπισμού τόσο πεζή όσο και με τη συνδρομή drone. Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον ύποπτο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο Zakai Marshall.

Κατά τη σύλληψή του, στην κατοχή του βρέθηκαν τόσο η μάσκα όσο και το μαχαίρι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων παράνομη είσοδος και οπλοφορία επικίνδυνου αντικειμένου.

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ παραμένει ασαφές αν επρόκειτο για κακόγουστη φάρσα ή για ενέργεια με πιο σοβαρές προεκτάσεις.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ