Η νύφη αποκαλύπτει τoν απίστευτο λόγο που της έριξε μαύρη μπογιά η γυναίκα του αδερφού της

Απίθανες περιγραφές από τη νύφη για το περιστατικό στον γάμο, ο οποίος έγινε με δίωρη καθυστέρηση

Οι εικόνες της νύφης με μαύρη μπογιά στο πρόσωπο και το νυφικό την ημέρα του γάμου της, που της πέταξε η γυναίκα του αδερφού της, προκάλεσαν αίσθηση.

Πρωταγωνίστριες η Τζέμα Μονκ και η Αντονία Ίστγουντ (ή αλλιώς με οικογενειακούς όρους κουνιάδα και νύφη, αντίστοιχα).

Όταν η Τζέμα, κουνιάδα της Ίστγουντ εμφανίστηκε την ημέρα του γάμου της με τα ακριβό νυφικό, η γυναίκα του αδερφού της εξαπέλυσε μία πρωτοφανή επίθεση στη μητέρα δύο παιδιών, εξαπολύοντας μαύρη μπογιά, περιλούζοντάς την από πάνω έως κάτω.

