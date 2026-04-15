Αυτό κι αν είναι τύχη: Με 100 ευρώ κέρδισε έργο του Πικάσο αξίας 1 εκατομμυρίου

Τυχερός Παριζιάνος κέρδισε αυθεντικό έργο του Πικάσο αξίας 1 εκατ. ευρώ με λαχνό των 100 ευρώ.

Ένας Παριζιάνος λάτρης της τέχνης, αδυνατούσε να πιστέψει την τύχη του, όταν πληροφορήθηκε ότι κέρδισε έναν πίνακα του Πάμπλο Πικάσο, η αξία του οποίου ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ, με έναν λαχνό που κόστιζε μόλις 100 ευρώ.

Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι δεν πρόκειται για φάρσα;» αναρωτήθηκε ο Άρι Χοντάρα, όταν οι διοργανωτές του τηλεφώνησαν μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στον οίκο Christie's στο Παρίσι.

Ο Χοντάρα, που δηλώνει θαυμαστής του Πικάσο, ανέφερε πως αγόρασε τον λαχνό το Σαββατοκύριακο, όταν έμαθε τυχαία για τη φιλανθρωπική κλήρωση ενώ γευμάτιζε σε ένα εστιατόριο. «Πρώτα θα πω τα νέα στη γυναίκα μου, που δεν έχει γυρίσει ακόμα από τη δουλειά», συνέχισε ο 58χρονος, ο οποίος εργάζεται ως μηχανικός. «Και νομίζω πως, αρχικά, θα τον κρατήσω για να τον χαρώ», ανέφερε.

Είναι η τρίτη φορά που πραγματοποιείται η λαχειοφόρος αγορά «1 Picasso for 100 euros». Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2013, με τα έσοδα να διατίθενται για την αναστήλωση αρχαιολογικών ευρημάτων της Τύρου και συνεχίστηκε το 2020 για την ενίσχυση προγραμμάτων ύδρευσης και υγιεινής στην Αφρική. Και οι δύο διοργανώσεις συγκέντρωσαν συνολικά περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ.

Η νέα κλήρωση πραγματοποιήθηκε για την ενίσχυση της έρευνας για τη νόσο Αλτσχάιμερ. Το έργο, με τίτλο «Tête de Femme», είναι ένα πορτρέτο που φιλοτεχνήθηκε το 1941 και απεικονίζει τη σύντροφο και μούσα του καλλιτέχνη, τη Γαλλίδα σουρεαλίστρια Ντόρα Μάαρ.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι και οι 120.000 λαχνοί εξαντλήθηκαν, συγκεντρώνοντας συνολικά 12 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, το 1 εκατομμύριο θα καταβληθεί στην Opera Gallery, μια διεθνή γκαλερί τέχνης που άνηκε ο πίνακας. Ο ιδρυτής της Ζιλ Ντιάν δήλωσε πως προσέφερε το έργο σε προνομιακή τιμή, καθώς η τιμή πώλησής του στην αγορά ανέρχεται στα 1,45 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον Guardian.

