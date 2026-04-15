Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς σε σχολείο της Τουρκίας: Αναφορές για νεκρούς

Μακελειό από νέα επίθεση σε σχολείο της Τουρκίας. Αναφορές για νεκρούς.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές στο Καραμάνμαρας της Τουρκίας, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί σε σχολείο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα αστυνομικές και υγειονομικές αρχές, ενώ υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες. Τέσσερις άνθρωποι, ένας εκπαιδευτικός και τρεις μαθητές, σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν από τα πυρά του δράστη.

«Δυστυχώς, με λύπη μας ανακοινώνουμε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν. Μεταξύ των θυμάτων είναι ένας δάσκαλος και τρεις μαθητές. Έχουμε επίσης 20 τραυματίες», δήλωσε ο κυβερνήτης Μουκερέμ Ουνλούερ σε δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε στο Γυμνάσιο Αϊσέρ Τσαλίκ, στην περιοχή Ονικισουμπάτ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και στις αρχές ασφαλείας.

Όπως μετέδωσε το CNN Türk, «μετά από αναφορές για πυροβολισμούς μπροστά από το σχολείο, έγινε κλήση στη γραμμή έκτακτης ανάγκης 112 του Καραμάνμαρας.

Πολυάριθμα ασθενοφόρα και αστυνομικές ομάδες στάλθηκαν στο σχολείο. Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, ο δράστης πυροβόλησε πρώτα στον αέρα στην αυλή του σχολείου, στη συνέχεια κινήθηκε μέσα στο σχολείο και συνέχισε να πυροβολεί.

Εικόνες που δημοσίευσε το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων IHA δείχνουν ένα άτομο, με καλυμμένο το σώμα και το πρόσωπό του, να μεταφέρεται με ασθενοφόρο, μαζί με γονείς μαθητών να κλαίνε έξω από το σχολείο. Ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

Το περιστατικό σημειώνεται μία ημέρα μετά την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Σιβερέκ της Σανλιούρφα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια σε σχολικές μονάδες. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde Ayşer Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenlendiği bildiriliyor.



Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Saldırıda yaralananlar olduğu belirtiliyor. — 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) April 15, 2026

