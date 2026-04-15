Το μεγαλύτερο ιστιοπλοϊκό γιοτ στον κόσμο ολοκληρώνεται στο Βίγκο: έτσι είναι το Orient Express Corinthian.

Η πολυτέλεια του θρυλικού τρένου «Orient Express» κάνει το οριστικό της άλμα στη θάλασσα. Το «Orient Express Corinthian», το μεγαλύτερο ιστιοπλοϊκό γιοτ που έχει κατασκευαστεί ποτέ, έχει ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία τις πρώτες δοκιμές του και ετοιμάζεται να τεθεί σε λειτουργία αυτή την άνοιξη, με καθοριστική συμμετοχή της ισπανικής μηχανικής.

Με μήκος 220 μέτρων και πάνω από 22.000 τόνους, αυτό το κολοσσιαίο σκάφος δεν ξεχωρίζει μόνο για το μέγεθός του, αλλά και για την τεχνολογική του φιλοδοξία: στοχεύει να επαναπροσδιορίσει την έννοια της κρουαζιέρας υπερπολυτελείας συνδυάζοντας παράδοση, βιωσιμότητα και απόδοση.

Το επαναστατικό στοιχείο που το κάνει να ξεχωρίζει

Το πιο επαναστατικό στοιχείο του «Corinthian» είναι το σύστημα πρόωσης με πανιά SolidSail, μια τεχνολογία βασισμένη σε τρία τεράστια άκαμπτα πανιά που συνολικά ξεπερνούν τα 4.500 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας. Κατά τη διάρκεια των θαλάσσιων δοκιμών, το πλοίο έφτασε τους 17 κόμβους (32 χλμ/ώρα) μόνο με τη δύναμη του ανέμου, ρεκόρ για πλοίο τέτοιων διαστάσεων.

Αυτά τα πανιά είναι τοποθετημένα σε περιστρεφόμενους ιστούς ύψους 70 μέτρων, οι οποίοι μπορούν να περιστρέφονται 360 μοίρες και να γέρνουν, επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση της πλεύσης και ακόμη και τη διέλευση κάτω από εμπόδια. Σε ευνοϊκές συνθήκες, το σκάφος μπορεί να κινείται αποκλειστικά με αιολική ενέργεια, μειώνοντας δραστικά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.

Ως εφεδρικό σύστημα, θα διαθέτει κινητήρα που λειτουργεί με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), ενισχύοντας τον υβριδικό του χαρακτήρα.

Ισπανική μηχανική σε ένα παγκόσμιο έργο

Αν και το πλοίο κατασκευάστηκε από το γαλλικό ναυπηγείο Chantiers de l’Atlantique, η Ισπανία είχε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή του. Η εταιρεία CT Ingenieros συμμετείχε στον βασικό σχεδιασμό του συστήματος SolidSail, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανοποίησης κρίσιμων εξαρτημάτων όπως οι αντένες/βραχίονες των ιστών.

Επιπλέον, ομάδες στο Φερόλ επέβλεψαν το τρισδιάστατο μοντέλο του πλοίου, διασφαλίζοντας την ποιότητα σε συστήματα όπως οι σωληνώσεις, ο εξαερισμός και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Αυτή η εργασία ήταν καθοριστική για να διασφαλιστεί ότι ένα τόσο σύνθετο έργο πληροί τα υψηλότερα τεχνικά πρότυπα.

Πολυτέλεια στην ανοιχτή θάλασσα

Το «Corinthian» δεν εντυπωσιάζει μόνο εξωτερικά. Στο εσωτερικό του, η έννοια της αποκλειστικότητας φτάνει σε άλλο επίπεδο:

Εξυπηρετεί μόνο 110 επιβάτες

54 σουίτες με μέσο όρο 70 τ.μ.

Μια προεδρική σουίτα 1.415 τ.μ.

Πισίνα, spa, εστιατόρια και καμπαρέ

Ακόμη και ιδιωτικό στούντιο ηχογράφησης

Όλα έχουν σχεδιαστεί για να αναδημιουργήσουν την εμπειρία του ιστορικού τρένου, μεταφέροντας την κομψότητά του στη θάλασσα με σύγχρονη προσέγγιση.

Αυτό το ιστιοπλοϊκό θα έχει επίσης έναν «δίδυμο αδελφό», το «Orient Express Olympian», που ήδη κατασκευάζεται, εδραιώνοντας μια νέα εποχή στις πολυτελείς κρουαζιέρες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ