Το ιατρικό ανακοινωθέν για Μυλωνάκη: «Σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη η κατάστασή του»

Η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη είναι σοβαρή αλλά ελεγχόμενη μετά την ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη.

Κρίσιμη αλλά ελεγχόμενη είναι η κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Το πρωί της Τετάρτης (15/4) ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, μεταφέρθηκε με λιποθυμικό επεισόδιο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο.

Όπως ενημέρωσε ο διοικητής του Ευαγγελισμού, Τάσος Γρηγορόπουλος σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο κ. Μυλωνάκης υπεβλήθη σε εμβολισμό του θρόμβου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ του νοσοκομείου.

«Σήμερα το πρωί, περί τις 9:30, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, μετά από έντονο λιποθυμικό επεισόδιο, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης.

Έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Αυτή τη στιγμή η κατάστασή του θεωρείται σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη. Έγινε εμβολισμός, απλά δεν μπορώ να σας πω περισσότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διοικητής.

Ο εμβολισμός του θρόμβου ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ωστόσο οι επόμενες 48 ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της υγείας του, με τους γιατρούς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ