Στο νοσοκομείο με λιποθυμικό επεισόδιο ο Γιώργος Μυλωνάκης: Αποχώρησε από το το «Happy Day» η σύζυγός του

Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, το πρωί της Τετάρτης (15/4), έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη.

O υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό καθώς φαίνεται ότι λιποθύμησε κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, ο Γιώργος Μυλωνάκης βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση με εγκεφαλικό ανεύρυσμα.

Η σύζυγος του Τίνα Μεσσαροπούλου, που βρισκόταν στον αέρα του «Happy Day», ενημερώθηκε για το περιστατικό και αποχώρησε αμέσως από το στούντιο, προκειμένου να μεταβεί στο νοσοκομείο. Εκείνη τη στιγμή δεν έγινε κάποια αναφορά στον αέρα της εκπομπής, ενώ τη θέση της πήρε στο πάνελ η Όλγα Λαφαζάνη.

