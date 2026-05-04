Το όχι της ΝΔ σε Προανακριτική, οι βολές Τσίπρα κατά δημοσιογράφων και οι αποφάσεις του Καραμανλή

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για το «όχι» της ΝΔ στην πρόταση ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για Λίβανο και Αραμπατζή και τις βολές Τσίπρα κατά δημοσιογράφων.

Μπορεί να θεωρούσαν όλοι ότι η σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λίβανο και Φωτεινή Αραμπατζή ήταν δεδομένη, φαίνεται όμως ότι η αξιολόγηση της δικογραφίας αλλάζει τα δεδομένα.

Έτσι η ΝΔ ετοιμάζεται να πει όχι στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ και να μην διερεύνησει κοινοβουλευτικά περαιτέρω την υπόθεση για τους δύο πρώην υπουργούς. Αυτό προφανώς λειτουργεί και ως κόκκινη γραμμή ενόψει νέων δικογραφιών που μπορεί να έρθουν το επόμενο διάστημα.

