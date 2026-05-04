Δημοσκόπηση Propata: Συνεργασία Κεντροαριστεράς, Αριστεράς θέλει το 30% - Το ποσοστό Τσίπρα

Η δημοσκόπηση της Prorata για την Εφημερίδα των Συντακτών, καταγράφει την ανθεκτικότητα της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις διαρκείς γεωπολιτικές πιέσεις και τις εσωτερικές πολιτικές αναταράξεις. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 22 έως 28 Απριλίου 2026 σε δείγμα 1.100 ατόμων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η ΝΔ διατηρεί σαφές προβάδισμα άνω των 13,5 μονάδων έναντι των αντιπάλων της, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό καταλληλότητας για την πρωθυπουργία (27%). Την ίδια στιγμή, ενδεχόμενα πολιτικά σχήματα υπό τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού παραμένουν κάτω από το 10% ως προς τη βεβαιότητα ψήφου.

