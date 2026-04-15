Ενωμένες δυνάμεις ηλεκτρονικής μουσικής

Fantastic Twins και Justine Forever: Δύο ξεχωριστές παρουσίες της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής σε Θεσσαλονίκη (17/4) και Αθήνα (19/4).

Όταν ακούς τη φράση σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική ο ήχος της σε πάει εκεί που κάποτε έβλεπες κύκλους, εκεί που κάποτε ταξίδευες, κάπου στη Μέση Ανατολή, για να βρεις νέους δίσκους, να ανακαλύψεις νέους καλλιτέχνες, εκεί που τα παπούτσια είχε τρεις πάτους και ήταν πολύχρωμα, εκεί που το φούτερ είχε συγκεκριμένη στάμπα, εκεί που δελτία ειδήσεων είχαν εισαγγελείς και θείους που κάθονταν με τη νεολαία, εκεί που σήμερα ακούς τη φωνή του δήθεν ανήσυχου εξηντάρη να αναρωτιέται μα, τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό το παιδιά μας; Σε πάει εκεί που μια μπάντα από το Ηνωμένο Βασίλειο είχε σαρώσει και δεχόταν πέτρες από τα νταμάρια του Βύρωνα. Σε πάει εκεί που όλα ήταν πρωτόγνωρο και όλα είχαν τον χρόνο και τον λόγο να επιστρέψουν.

Όταν ακούς και βλέπεις τον προσδιορισμό εναλλακτική ηλεκτρονική σκηνή, τότε περιμένεις δημιουργίες που αγγίζουν το πειραματικό, το αληθινά νέο, το αληθινά διαφορετικό, το αληθινά άγνωστο γι’ αυτούς που έχουν μείνει στις εποχές της μάνας ρέιβερ (sic). Η πολυπλοκότητα και η καθαρότητα του εν λόγω είδους θέλει ανοιχτό μυαλό, εμπιστοσύνη και διάθεση για εξερεύνηση. Το διήμερο 17 (στο SOUL SKG) και 19 Απριλίου (στο Ilion Plus), σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, η Fantastic Twins και η Justine Forever ενώνουν τις δυνάμεις τους για δύο μοναδικές εμφανίσεις στην Ελλάδα. Μην τις χάσετε!

Μια ένωση που έχει κάτι να πει



Και η ένωση είναι πάντα καλύτερη από την απομόνωση και την επιβεβλημένη μοναξιά. Μια ένωση που έχει κάτι να πει, να δείξει, να δημιουργήσει για τις αισθήσεις του ακροατή-θεατή. Και αυτά τα live είναι ο ορισμός της συνύπαρξης, καθώς πρόκειται για τα solo projects των Julienne Dessagne και Justine Neulat, δύο καλλιτέχνιδες που συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες φωνές της εναλλακτικής ηλεκτρονικής σκηνής στην Ευρώπη, καθεμία με τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα. Οι δύο καλλιτέχνιδες δημιουργούν μια δυναμική συνύπαρξη όπου το πειραματικό στοιχείο συναντά την ενέργεια του dancefloor, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη live εμπειρία που γεφυρώνει διαφορετικές πτυχές της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής.

Η Fantastic Twins



Η περιγραφή του καλλιτεχνικού βιογραφικού έχει σημασία, αφού δίνει το στίγμα και την πρώτη εικόνα για όσα θα ακολουθήσουν επί σκηνής. Η Fantastic Twins, λοιπόν, με πάνω από μια δεκαετία παρουσίας, έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο ηχητικό σύμπαν, συνδυάζοντας techno και πειραματική ηλεκτρονική μουσική με ψυχεδελικά στοιχεία και ατμοσφαιρικά, απόκοσμα φωνητικά. Έχει κυκλοφορήσει τη δουλειά της σε σημαντικά labels όπως το Optimo Music, ενώ έχει εμφανιστεί ως support act των BICEP σε διεθνείς περιοδείες. Από τα πρώτα της βήματα έχει την υποστήριξη εμβληματικών μορφών της σκηνής, όπως ο Andrew Weatherall. Το live act της ισορροπεί ανάμεσα σε εκρηκτικούς ρυθμούς και εσωτερικές, καθηλωτικές στιγμές.

Η Justine Forever



Από την άλλη, η Justine Forever κινείται σε μια πιο σκοτεινή και club-oriented κατεύθυνση, αντλώντας επιρροές από την cold wave, την electro και την αισθητική των 80s. Έγινε ευρύτερα γνωστή το 2021 με την κυκλοφορία του άλμπουμ «Flash» από τη Her Majesty’s Ship Records, ένα έργο που συνδυάζει cold wave electronica και techno, με αναφορές σε καλλιτέχνες όπως οι Paranoid London και οι Glass Candy. Ετοιμαστείτε, λοιπόν, για μια αληθινή ηλεκτρονική εμπειρία και αφήστε τους κύκλους, τα τετράγωνα και τα παράθυρα.

INFO

Fantastic Twins & Justine Forever: Δύο ξεχωριστές παρουσίες της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Θεσσαλονίκη | 17 Απριλίου 2026

SOUL SKG, 26ης Οκτωβρίου 104, Θεσσαλονίκη

DJ set από Hema Wolfe και Raj Pannu

Πόρτες: 21:30, Έναρξη: 22:99

Προπώληση εισιτηρίων: https://cometogether.live/el/event/5079

Facebook Event: https://fb.me/e/7GXb58Dww

Αθήνα | 19 Απριλίου 2026

ILION plus, Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα

DJ set από Makis Papasimakopoulos και Hema Wolfe

Πόρτες: 18:30, Έναρξη: 19:00

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/fantastic-twins-justine-forever-live-in-athens

Facebook Event: https://fb.me/e/7MlWXAh2g

Παραγωγή:

Spectrum (SKG) @spectrum.2310

Spectrum x Kompakt Productions (ATH)

Επικοινωνία: True Colours Comms @true.colours.comms

