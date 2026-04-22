Πασίγνωστα συγκροτήματα ζητούν μποϊκοτάζ της Eurovision λόγω Ισραήλ

Massive Attack, Primal Scream, Sigur Ros μεταξύ καλλιτεχνών που ζητούν μποϊκοτάζ του διαγωνισμού Eurovision.

Τα συγκροτήματα Primal Scream, Paloma Faith, Massive Attack, Sigur Ros, Mogwai και Kneecap είναι μεταξύ των περισσότερων από 1.100 μουσικών και πολιτιστικών παραγόντων που ζητούν μποϊκοτάζ του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2026 λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Η επιστολή, που συντάχθηκε από την ομάδα της εκστρατείας No Music For Genocide (NMFG) – Όχι Μουσική για τη Γενοκτονία έχει επίσης υπογραφεί από καλλιτέχνες, όπως οι Ρότζερ Γουότερς, Ντέιβιντ Χολμς, Μπράιαν Ίνο, Πίτερ Γκάμπριελ, ΜακΛέμορ και πρώην νικητές στη Eurovision, Έμελι ντε Φόρεστ και Τσάρλι ΜακΓκέτιγκαν.

Οι μουσικοί και εργαζόμενοι στον τομέα του πολιτισμού καλούν τις χώρες να ακολουθήσουν τα βήματα των εθνικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων της Ιρλανδίας, της Ισλανδίας, της Σλοβενίας, της Ολλανδίας και της Ισπανίας, αποσύροντας τη συμμετοχή τους από τον δημοφιλή μουσικό διαγωνισμό.

Η NMFG προέτρεψε τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, τους καλλιτέχνες, τους διοργανωτές των πάρτι προβολής, τα συνεργεία και τους θαυμαστές να αρνηθούν να συμμετάσχουν ή να προωθήσουν τη Eurovision μέχρι να απαγορευτεί η συμμετοχή του Ισραήλ.

Η επιστολή αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU), η οποία διοργανώνει τον διαγωνισμό, θα πρέπει να απαγορεύσει τη συμμετοχή του Ισραήλ λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με τους Παλαιστίνιους, επικαλούμενη την απαγόρευση της Ρωσίας το 2022 μετά την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Rolling Stone.

Το ιρλανδικό ραπ τρίο Kneecap, γνωστό για τα κοινωνικά και πολιτικά του σχόλια δήλωσε: «Η Ρωσία αποκλείστηκε από τη Eurovision το 2022. Το Ισραήλ δολοφονεί Παλαιστίνιους εδώ και δεκαετίες και τώρα διαπράττει γενοκτονία - και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το καλωσορίζουμε ξανά στη σκηνή».

«Αυτό δεν είναι ουδετερότητα. Είναι επιλογή. Πληρώσαμε ένα τίμημα επειδή μιλήσαμε ανοιχτά – χαμένες συναυλίες, δικαστικές υποθέσεις, απαγορεύσεις βίζας – και θα τα κάναμε όλα ξανά αύριο» συμπλήρωσε.

