«Στρόβιλος Ειρμός»: Στις ρίζες του μύχιου κόσμου μας

Ο «Στρόβιλος Ειρμός» είναι ο δίσκος ντεμπούτο του γκρουπ «Καθαρός Χαλκός». Το αρχέγονο ξυπνά και μας καλεί να το ακούσουμε!

Ο ήχος του μαύρου μονόλιθου από την Οδύσσεια του διαστήματος του Κιούμπρικ. Εσύ περιμένεις, όμως, να ξημερώσει στην Περιπέτεια του Αντονιόνι και να μιλήσει πράσινο γυαλί του Ταρκόφσκι. Εδώ το φως είναι κόκκινο και καπνιστό και ακολουθεί τους εννιά κύκλος της δαντικής κόλασης. Η ανεστραμμένη πυραμίδα έχει χώρος για όλους τους αμαρτωλούς, τους αληθινά πιστούς και μόνο οι προδότες αξίζουν τον αποκλεισμό από το Καθαρτήριο. Εμείς, οι ανώνυμοι αφηγητές, δεν μιλάμε, ακούμε βλέπουμε, σωπαίνουμε και αφήνουμε τις αντηχήσεις των αιώνων να φτιάξουν τη γλώσσα μας. Τα χείλη είναι μια σχισμή που ο αέρας μπαίνει/βγαίνει και ο ψίθυρος συμβαίνει. «Στρόβιλος Ειρμός» λες και το επαναλαμβάνεις σαν φράση ιερό οδηγό.

Ο ήχος γίνεται μουσική που φτιάχνεται από τον απόηχο που δεν σβήνει, από τα κόκαλα που χτυπάνε μεταξύ τους και από τις σαρκικές χορδές που τινάζονται στο φως και στο σκοτάδι του ήλιου. Το αρχέγονο ξυπνά για να φάει τον εαυτό του και με κομμένο κεφάλι να προχωρήσει στο μέλλον που δεν ξόδεψε το παρελθόν. Ο χρόνος τραντάζεται και στην περιδίνηση του παλιού το νέο παλεύει να φορέσει τη χωμάτινη, αγκάθινη προβιά. Η πορεία είναι διαβολεμένα κυκλική και η σκέψη γίνεται αχαρτογράφητο πεδίο που εδώ και αιώνες περπατάμε. «Στρόβιλος Ειρμός» (από Inner Ear Records) δίσκος πλανητικός, μουσικός, αυτό που έφτιαξαν οι «Καθαρός Χαλκός».

Ένα λευκό φως από τα έγκατα της γης



Αυτό που κάνουν οι «Καθαρός Χαλκός» μπορεί να το δείτε/ακούσετε σε κάποια στιγμή ιερουργίας μέσα σε καθολικό ναό, μέσα στην σπηλιά μοναχού και σε μια απότομη στροφή, κάθοδο, στη φύση. Ο ήχος και λόγος στο ντεμπούτο άλμπουμ τους είναι βγαλμένος από τον λόγο του Πόε, του Λάβκραφτ και του Ιάννη Ξενάκη. Ή αν θέλετε ελληνικό ποιητικό λόγο, πάρτε τον αστρικό λόγο του Νίκου Καρούζου. Ο «Στρόβιλος Ειρμός» είναι το αναδίπλωμα και το ξεδίπλωμα του χρόνου και η γέννηση και απότομη ενηλικίωση της γλώσσας. Οι «Καθαρός Χαλκός» έχουν κάτι να πουν και θα το βρουν στις ρίζες του μύχιου κόσμου μας.

Ακούς αυτή την ολοκληρωμένη δουλειά τους και πραγματικά νιώθεις ότι η έννοια του ολοκληρωμένου έχει σημασία και ουσία. Το ωμό, σχεδόν ανεπεξέργαστο ηχοτοπίο μπλέκει με αποφασιστικές μουσικές γραμμές και υποβλητικές φωνητικές αφηγήσεις. Ένα λευκό φως βγαίνει από τα έγκατα της γης και τα άγνωστα πλάσματα του μυαλού χορεύουν, εκστασιάζονται, ευλογούνται και μεταμορφώνονται στο ζώο που έχουμε όλοι μέσα μας. «Στρόβιλος Ειρμός» πάνω στο σώμα του θηρίου που ράφτηκε στην πλάτη μας.

Ελεύθερη και συντονισμένη τελετουργική εμπειρία



Ποιοι είναι όμως οι «Καθαρός Χαλκός» και γιατί δημιουργήθηκαν. Αντιγράφουμε από το δελτίο Τύπου: Ο Καθαρός Χαλκός δημιουργήθηκε το διάστημα μετά τον Covid (Άνοιξη 2022 στην Αθήνα) ως αποτέλεσμα της ανάγκης να αναχθούν σε επίπεδο ομάδας κοινές πρακτικές και συνειδητοποιήσεις της προηγούμενης περιόδου.Ξεκινώντας ως ντουέτο με τους Άγγελο Κώττα (λαούτο, φωνή, ηλεκτρονικά) και Νικηφόρο Μυλωνά (τύμπανα, κρουστά), το σχήμα εξελίχθηκε αρχικά σε τρίο με την προσθήκη του Γιώργου Τσώτση (σαξόφωνο) και στη συνέχεια σε κουαρτέτο με τον Constantine Skourlis (φωνή, εφέ).

Η μουσική τους αναπτύσσεται μέσα από μεγάλες φόρμες όπου εναλλάσσονται ρυθμικοί και φωνητικοί αυτοσχεδιασμοί, μελωδίες, σιωπή και θόρυβος. Το λαούτο λειτουργεί τόσο ως ρυθμικό όσο και ως ηχητικό σώμα, τα τύμπανα συγκροτούν επαναληπτικές δομές υπνωτικής έντασης, ενώ το σαξόφωνο και οι φωνές κινούνται ανάμεσα σε μελωδία, αφήγηση και αποδόμηση. Το αποτέλεσμα είναι μια ελεύθερη και συντονισμένη τελετουργική εμπειρία, ως αποτέλεσμα της κοινής πρακτικής, το ατομικό βίωμα μέσα από την συλλογική έκφραση.

Και όσον αφορά την περιγραφή του «Στρόβιλος Ειρμός», να πώς έχει το πράγμα: Ο δίσκος αντλεί από την πορεία της ανθρώπινης κατάστασης. Από το ομιχλώδες τοπίο των πρωτόγονων άναρθρων κραυγών και την επινόηση συμβόλων και μορφών ως απόπειρες συγκρότησης του αγνώστου, μέχρι την κτηνώδη αλαζονεία και την λυτρωτική άφεση στο κοσμικό χάος, το έργο κλιμακώνεται σε μια ενιαία δομή 30 λεπτών.

«Καθαρός Χαλκός»

Άλμπουμ: «Στρόβιλος Ειρμός»

Μουσικοί

Άγγελος Κώττας: Στίχοι, Φωνητικά, Κρητικό Λαούτο, Συνθεσάιζερ

Νικηφόρος Μυλωνάς: Ντραμς, Κρουστά

Γιώργος Τσώτσης: Σαξόφωνο

Constantine Skourlis: Φωνητικά

Κωνσταντίνος Κωνιός: Φωνητικά

Παραγωγή

Σύνθεση & Ενορχήστρωση: Καθαρός Χαλκός

Παραγωγή: Άγγελος Κώττας & Constantine Skourlis

Μίξη: Constantine Skourlis

Mastering: Γιώργος Δεληγιάννης

Editing: Μήτσος Καλούσης

Ζωντανή Ηχογράφηση: Μήτσος Καλούσης & Νίκος Τριανταφύλλου, Pigi Studio, 23 & 24 Δεκεμβρίου 2023

Εικαστικά

Τοιχογραφία Εξωφύλλου: Γιάννης Χονδρός, Αγία Μαρίνα, 15 Ιουνίου 2025

Φωτογραφία Τοιχογραφίας: Δημήτρης Μυλωνάς

Γραφιστικός Σχεδιασμός: Κώστας Στεργίου

