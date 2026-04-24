Akylas: Το Ferto έγινε Super Ferto και το νέο βίντεο ενθουσίασε τους Eurofans

Το Ferto του Akyla έγινε Super Ferto με άρωμα video game της 8-bit εποχής, στα πλαίσια του A Little Bit More για τη Eurovision 2026 και έχει ενθουσιάσει τους eurofans.

Λιγότερο από ένας μήνας έχει μείνει μέχρι τη Eurovision 2026 στη Βιέννη όπου ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το Ferto, το οποίο θα διαγωνιστεί στην 4η θέση στον Α' Ημιτελικό με το τραγούδι να είναι από την πρώτη στιγμή σταθερά στο Τοπ-5 των φαβορί για φέτος.

Προχθές (22/4) στα πλαίσια του A Little Bit More στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube ανέβηκε το Super Ferto, με άλλα λόγια, μια άλλη εκδοχή του Ferto με έντονο άρωμα Super Mario και γενικότερα από την εποχή του 8-bit gaming.

