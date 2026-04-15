Πρώτη ματιά στο ασύρματο χειριστήριο DualSense Limited Edition 007 First Light

Ένα κομψό νέο χειριστήριο εμπνευσμένο από την εμβληματική κωδική ονομασία και το όπλο του James Bond, διαθέσιμο για προπαραγγελία στις 17 Απριλίου.

Όπως κάθε μυστικός πράκτορας φέρει το χαρακτηριστικό του όπλο, κάθε παίκτης έχει ένα χαρακτηριστικό χειριστήριο. Σήμερα, είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε μια πρώτη ματιά στο νέο ασύρματο χειριστήριο DualSense – 007 First Light Limited Edition.

Με χρυσή λάμψη και λαμπερό σχεδιασμό κυλίνδρου, το χειριστήριο πλαισιώνει την εμβληματική κωδική ονομασία και το όπλο του James Bond στο touchpad του ασύρματου χειριστηρίου DualSense.

Το ασύρματο χειριστήριο DualSense – 007 First Light Limited Edition θα είναι διαθέσιμο σε περιορισμένες ποσότητες παγκοσμίως με συνιστώμενη τιμή λιανικής 84,99 $ USD/ 12.480 ¥ (συμπεριλαμβανομένου του φόρου) / 84,99 €/ 74,99 £. Οι πραγματικές τιμές λιανικής ενδέχεται να διαφέρουν.

Οι προπαραγγελίες ξεκινούν στις 17 Απριλίου στις 10 π.μ. τοπική ώρα στο direct.playstation.com (όπου είναι διαθέσιμο), καθώς και σε συμμετέχοντες λιανοπωλητές. Η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας και η διαθεσιμότητα του χειριστηρίου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

Το νέο χειριστήριο κυκλοφορεί από τις 27 Μαΐου μαζί με το 007 First Light για PS5, όπου οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο ενός νεαρού Bond στην αρχή του ταξιδιού του σε αυτήν την αυτόνομη, επανασχεδιασμένη ιστορία προέλευσης για βιντεοπαιχνίδια, πλοηγούμενοι σε έναν κόσμο παγκόσμιας ίντριγκας και κερδίζοντας το κωδικό του όνομα. Οι προσαρμοστικές ενεργοποιήσεις του ασύρματου χειριστηρίου DualSense προσφέρουν ακριβή απόκριση κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, ενώ η απτική ανάδραση σας τοποθετεί στο κέντρο της δράσης κατά τη διάρκεια εκρηκτικών σκηνικών από το παιχνίδι. Μάθετε περισσότερα για το 007 First Light και δείτε το τελευταίο τρέιλερ εδώ:

Από τις 7:00 π.μ. PT/10:00 π.μ. ET στις ΗΠΑ και από τις 10:00 π.μ. τοπική ώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, οι παίκτες θα μπορούν να προπαραγγείλουν το ασύρματο χειριστήριο DualSense – 007 First Light Limited Edition μέσω του direct.playstation.com σε περιορισμένες ποσότητες.