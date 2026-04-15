Ο Anser ετοιμάζεται για «Ανάδυση»

Ο ράπερ Anser παρουσιάζει, το Σάββατο 6 Ιουνίου, τον νέο του δίσκο «Ανάδυση» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Η Αθήνα ήταν ξαπλωμένη και τα άσπρα, τσιμεντένια, δόντια της ούρλιαζαν προς τον ουρανό, προς το άπειρο. Ο τύπος με το μικρόφωνο περίμενε… Ο πιτσιρικάς με το εισιτήριο στο κινητό και με τη μοναξιά του μες το λεωφορείο, στη γαλαρία. Το όχημα ανέβαινε, διέσχιζε τους δρόμους, τις γκρίζες αρτηρίες της πόλης, έβλεπε, άκουγε, εισέπνεε το τοξικό νέφος και τους ανθρώπους που αυτό έφτιαχνε και έλεγχε. Κίνηση-ακινησία αλλά καθόλου ποίηση σε αυτή την πρωτεύουσα. Δεδομένα δεν είχε στο κινητό για να ακούσει κάποιους ποιητές. Κοιτούσε από το παράθυρο και άκουγε τις παρέες να μιλούν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Ο δρόμος άδειασε και το βαρύ όχημα άρχισε να ανεβαίνει τις στροφές. Μία, δύο, τρείς και μετά βράχια και εγκαταλειμμένες στάσεις. Τέρμα. Όλοι έξω.

Ο μικρός ήρωας ήταν μες την πόλη και στο ψηλότερο σημείο της. Τα βουνά σκέπαζαν τις πολυκατοικίες και ο ήλιος αποκάλυπτε τις γήινες εικόνες στους εξωγήινους. Μέχρι να ανοίξουν οι πύλες για τη συναυλία κάθισε στο παγκάκι. Έστριψε τσιγάρο, πήρε και μια μπίρα και άφησε το βλέμμα του να περιπλανηθεί στα ορατά και στα αόρατα. Σιγά, σιγά, κόσμος ερχόταν, φασαρία, φωνές, χαρά, αναμονή. Το σύνθημα δόθηκε και όλοι μπήκαν. Τελευταίος αυτός. Κάθισε σε μια γωνιά και είπε μέσα του: τον Anser τον ακούς καλύτερα όταν κάθεσαι. Ο DJ δίνει το μπιτ, ο δίσκος «Ανάδυση» ξεκινά και στις 6 Ιουνίου όλα θα παιχτούν ξανά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά με τον Anser



Με τον Anser τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά. Και δεν χρειάζεται να κάνει πολλά. Βγαίνει στη σκηνή, μαζί με τον Eversor, τον συνοδοιπόρο και παραγωγό του, πιάνει το μικρόφωνο και σαρώνει! Και το κάνει με τον λόγο, τον στίχο, το flow, το ηχόχρωμα της φωνής και τη στάση του. Αυτός ο ράπερ είναι απλά ένας τύπος που κάνει αυτό που αγαπά, ρίχνει μπάρες καλά υπολογισμένες και οι ρίμες του βρίσκουν αμέσως τον δρόμο προς την ψυχή του ακροατή-θεατή.

Το live στην Τεχνόπολη έχει μια πολύ δυνατή αφορμή: τον νέο του δίσκο «Ανάδυση». Διαβάζουμε ότι μετά από επτά χρόνια δισκογραφικής αναμονής… και απορούμε. Ο Anser ήταν πάντα εδώ, με τα σινγκλ, με τις συνεργασίες, με τα live και με τις συνεχόμενες επαναλήψεις στις πλατφόρμες. Τον βρίσκεις σε ήχο, εικόνα, βιβλία, συνεντεύξεις… Όλα αυτά μετρημένα και με τον τρόπο του. Τίποτα υπερβολικό και καμία διάθεση για φλεξάρισμα (sic). Πολύ απλά ο τύπος έχει κάτι να πει και το λέει χωρίς φωνές, χωρίς ματαιόδοξες προθέσεις. Είναι απλός, είναι ωραίος, είναι μάγκας.

«Ανάδυση», καλλιτεχνική, δημιουργική, υπαρξιακή



Το Σάββατο, 6 Ιουνίου, παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ «Ανάδυση». Και ο τίτλος είναι ακριβώς ό,τι κάνει όλα αυτά τα χρόνια: αναδύεται καλλιτεχνικά, δημιουργικά και, γιατί όχι, υπαρξιακά. Η τελευταία επισήμανση έχει αφορμή τους στίχους και το πώς τους παραδίδει στο κοινό. Στα λόγια του ο λυρισμός έχει τον πρώτο λόγο και είναι αυτός που καθαρίζει και κρατάει από το χέρι τον σκληρό ρεαλισμό της καθημερινότητάς μας. Η «Ανάδυση» είναι δουλειά που έχει ατόφια την καλλιτεχνική προσωπικότητα του Anser, έχει τον ήχο που κινείται λίγο πιο πάνω από τον ήχο του δρόμου, έχει την αμεσότητα και το flow που σε καθηλώνουν. Αυτός ο δίσκος, όπως διαβάζουμε, και συμφωνούμε, στο δελτίο Τύπου, έρχεται να επιβεβαιώσει την καλλιτεχνική του ωριμότητα και την αδιαμφισβήτητη τεχνική του υπεροχή. Θα βάλουμε τα τελευταία λόγια από το δ.Τ και το μόνο που θα σας πούμε είναι: κλείστε εισιτήριο για να μη χάσετε την «Anser εμπειρία». Με την ενέργεια και το πάθος που χαρακτηρίζουν κάθε του εμφάνιση, ο Anser υπόσχεται μια καθηλωτική εμπειρία, μετατρέποντας την Τεχνόπολη σε έναν χώρο απόλυτης σύνδεσης καλλιτέχνη και κοινού. Μαζί του θα βρίσκεται ο Eversor, ένας από τους πιο έμπειρους και επιδραστικούς μουσικούς παραγωγούς της ελληνικής hip hop σκηνής, γνωστός για τον σκοτεινό, κινηματογραφικό ήχο και τη δυναμική σκηνική παρουσία του. Στο μικρόφωνο θα τον πλαισιώνει ο Andri J, ενισχύοντας την ενέργεια της εμφάνισης και λειτουργώντας ως ιδανικός συμπαίκτης πάνω στη σκηνή.

INFO

Anser/Παρουσίαση δίσκου «Ανάδυση»

Σάββατο 6 Ιουνίου.

Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Ώρα Προσέλευσης: 19:00 | Ώρα Έναρξης: 21:00

Τιμές Εισιτηρίων: 10€ (Early Bird) / 12€ (Presale: Phase 1) / 15€ (Presale: Phase 2)

Πώληση: more.com

Οργάνωση & Παραγωγή: Η.F.F. & Musayeta Entertainment

