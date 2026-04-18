«Μια βραδιά στο Λούκι» και «Σαν σταρ του σινεμά» γράφτηκαν στο ίδιο μπαρ: Η ιστορία τους

Το back story των τραγουδιών «Μια βραδιά στο Λούκι» και «Σαν σταρ του σινεμά» που γράφτηκαν στο ίδιο μπαρ στο Κολωνάκι!

Ένα θρυλικό μπαρ στο κέντρο της Αθήνας. Ένας μουσικός... μπάρμαν, δύο μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής ροκ μουσικής. Τόσο το «Μια βραδιά στο Λούκι» που έγινε γνωστό με τη φωνή του Πάνου Κατσιμίχα, όσο και το «Σαν σταρ του σινεμά» που τραγούδησε ο δημιουργός του, Νίκος Ζιώγαλας, έχει κοινή αφετηρία. Το μπαρ «Λούκι» τον αείμνηστου ηθοποιού -πρωταγωνιστή στο ο Χριστός Ξανασταυρώνεται- Αλέξη Γκόλφη.

Ο Νίκος Ζιώγαλας την εποχή που έφυγε από τη Βέροια και βρέθηκε στην Αθήνα, δούλεψε για ένα διάστημα στο συγκεκριμένο μπαρ, που ήταν στέκι πολλών μουσικών της δεκαετίας του 1980. Εκεί, μέσα από την τριβή που είχε με τους θαμώνες, γεννήθηκαν (τουλάχιστον) τα δύο συγκεκριμένα τραγούδια. Μαλιστα ο ίδιος έχει αποκαλύψει κατά καιρούς το πως δημιουργήθηκαν αλλά και τα πρόσωπα που τον ενέπνευσαν.

