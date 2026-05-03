Κυριάκος Μητσοτάκης: Η «μπασκετική» λέξη που χρησιμοποίησε για να κεντρίσει το ενδιαφέρον στα social

Με μια ασυνήθιστη επιλογή ξεκίνησε την απολογιστική ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας να κεντρίσει το ενδιαφέρον των χρηστών στα social media.

Ο πρωθυπουργός επέλεξε να ανοίξει την ανάρτησή του στο Facebook με τη λέξη «EuroLeague», παραπέμποντας στα μπασκετικά playoffs που βρίσκονται σε εξέλιξη. «Τώρα που έχω την προσοχή σας», έγραψε χαρακτηριστικά, δίνοντας έναν πιο άμεσο και επικοινωνιακό τόνο πριν περάσει στην καθιερωμένη ανασκόπηση της εβδομάδας.

Η επιλογή μιας λέξης από τον χώρο του αθλητισμού στην αρχή της ανάρτησης δεν πέρασε απαρατήρητη. Αντιθέτως, φαίνεται πως αποτέλεσε μια συνειδητή προσπάθεια πιο άμεσης επικοινωνίας με το κοινό των social media, αξιοποιώντας ένα δημοφιλές θέμα της επικαιρότητας.

Με αυτόν τον τρόπο, η καθιερωμένη ανασκόπηση απέκτησε έναν πιο «ανθρώπινο» και προσιτό τόνο, χωρίς να χάνει τον ενημερωτικό της χαρακτήρα.

Τα βασικά σημεία της ανάρτησης

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός παρουσίασε σειρά κυβερνητικών πρωτοβουλιών και εξελίξεων:

Την έναρξη της πλατφόρμας ntantades.gov.gr, που αφορά τη φροντίδα βρεφών και νηπίων, με χιλιάδες επισκέψεις από την πρώτη ημέρα λειτουργίας.

Την πορεία του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», με περισσότερα από 13.000 εγκεκριμένα δάνεια.

Το νέο νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ.

Την καθιέρωση οικονομικής επιβράβευσης για μαθητές από αγροτικές οικογένειες που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Παράλληλα, έγινε αναφορά σε αποζημιώσεις προς κτηνοτρόφους, στην προκήρυξη διαγωνισμού για 1.000 κάμερες οδικής ασφάλειας, καθώς και στην ανάπτυξη νέων δομών ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα.

Εκπαίδευση, επενδύσεις και διεθνείς σχέσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε επίσης:

Στα εγκαίνια παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα

Στην ίδρυση νέας δημόσιας σχολής κινηματογράφου και οπτικοακουστικών τεχνών

Στην εκπαίδευση στελεχών του Λιμενικού για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην πρόοδο των ελληνολιβυκών σχέσεων, με στόχο την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών και τη συνεργασία σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό.

