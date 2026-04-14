Ιωάννα Τούνη: Έφεση από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης κατά της απόφασης για το revenge porn

Έφεση κατά της απόφασης για την υπόθεση revenge porn, με θύμα τη γνωστή influencer Ιωάννα Τούνη άσκησε η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.

Η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης άσκησε έφεση κατά της απόφασης, με την οποία καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 4 και 3 ετών, αντιστοίχως, οι δύο άνδρες στην υπόθεση revenge porn, με θύμα την Ιωάννα Τούνη.

H έφεση αφορά τόσο στο ύψος των ποινών, θεωρώντας ότι έπρεπε να επιβληθούν μεγαλύτερες, όσο και στην αναγνώριση ελαφρυντικού στον καταδικασθέντα με την χαμηλότερη ποινή.

