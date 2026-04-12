«Αλλάξτε πορεία, θα ανοίξουμε πυρ»: Η στιγμή που οι Ιρανοί απειλούν αμερικανικό αντιτορπιλικό που μπήκε στα Στενά του Ορμούζ

Ένταση στα Στενά του Ορμούζ με προειδοποιήσεις από το Ιράν προς αμερικανικό αντιτορπιλικό και απάντηση από το πλήρωμα.

Στη δημοσιότητα έδωσε το Ιράν βίντεο που καταγράφει τη στιγμή έντασης στα Στενά του Ορμούζ, με το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης να απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση σε αμερικανικό αντιτορπιλικό που είχε εισέλθει στην περιοχή.

Στο ηχητικό που συνοδεύει το υλικό, Ιρανός αξιωματικός καλεί το πολεμικό πλοίο να αλλάξει άμεσα πορεία και να επιστρέψει στον Ινδικό Ωκεανό, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα αποτελέσει στόχο.

Κλιμακώνεται η ένταση στο πέρασμα

«Πολεμικό πλοίο 121. Εδώ ναυτικός σταθμός Sepah. Πρέπει να αλλάξετε πορεία και να επιστρέψετε αμέσως. Αν δεν υπακούσετε, θα στοχοποιηθείτε», ακούγεται να λέει μέλος των Φρουρών της Επανάστασης προς το πλήρωμα του USS Frank E. Petersen Jr.

Η απάντηση από την πλευρά του αμερικανικού αντιτορπιλικού ήταν άμεση, με μέλος του πληρώματος να τονίζει ότι το πλοίο κινείται «σε διέλευση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Ωστόσο, η ένταση δεν αποκλιμακώθηκε, καθώς ο Ιρανός αξιωματικός επανήλθε, κάνοντας λόγο για «τελευταία προειδοποίηση», ενώ παράλληλα κάλεσε και τα υπόλοιπα πλοία στην περιοχή να διατηρήσουν απόσταση, προειδοποιώντας ότι είναι έτοιμοι να ανοίξουν πυρ χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Το περιστατικό εντάσσεται σε ευρύτερη επιχείρηση των ΗΠΑ στην περιοχή, καθώς το συγκεκριμένο αντιτορπιλικό, μαζί με το USS Michael Murphy, διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο αποστολής για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας και τον εντοπισμό πιθανών θαλάσσιων ναρκών.

