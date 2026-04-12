Ιαπωνική εταιρεία προτείνει ένα σύστημα παραγωγής ενέργειας που θα περιβάλλει τη Σελήνη για να συλλέγει συνεχώς ακτινοβολία.

Μια ιαπωνική κατασκευαστική εταιρεία επανέφερε στο προσκήνιο μια ιδέα που μοιάζει βγαλμένη από σενάριο επιστημονικής φαντασίας: την εγκατάσταση ενός γιγαντιαίου δικτύου ηλιακών πάνελ κατά μήκος του σεληνιακού ισημερινού.

Τι είναι το «Luna Ring»

Το φιλόδοξο εγχείρημα, με την ονομασία «Luna Ring», προβλέπει τη δημιουργία μιας ζώνης ηλιακών συλλεκτών που θα εκτείνεται σε μήκος 6.800 μιλίων (περίπου 11.000 χιλιομέτρων).

Η Shimizu Corporation, η εταιρεία πίσω από την πρόταση, υποστηρίζει ότι η Σελήνη αποτελεί το ιδανικό σημείο για την παραγωγή ενέργειας, καθώς η έλλειψη ατμόσφαιρας και σύννεφων επιτρέπει την αδιάλειπτη εκμετάλλευση του ηλιακού φωτός, χωρίς τις παρεμβολές των καιρικών φαινομένων που αντιμετωπίζουμε στη Γη.

Από τη Σελήνη στη Γη μέσω λέιζερ

Η διαδικασία μεταφοράς της ενέργειας είναι εξίσου εντυπωσιακή με την κατασκευή. Σύμφωνα με το σχέδιο, η ηλιακή ενέργεια θα συλλέγεται στον σεληνιακό ισημερινό, θα μετατρέπεται σε ηλεκτρισμό και θα μεταφέρεται στην ορατή πλευρά του φεγγαριού.

Από εκεί, θα εκπέμπεται προς τη Γη μέσω ισχυρών ακτίνων λέιζερ, οι οποίες θα αναλαμβάνουν να τροφοδοτήσουν το γήινο δίκτυο ηλεκτρισμού. Ο πρόεδρος της εταιρείας, Τετσούτζι Γιοσίντα, δήλωσε χαρακτηριστικά πως αν το σχέδιο επιτύχει, «δεν θα χρειαζόταν πλέον να καίμε άνθρακα, πετρέλαιο ή βιομάζα».

Η υλοποίηση του έργου θα βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε ρομπότ, τα οποία θα ελέγχονται από τη Γη σε 24ωρη βάση, με την υποστήριξη μιας μικρής ομάδας αστροναυτών. Εκτός από ηλεκτρική ενέργεια, το σύστημα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για την παραγωγή υδρογόνου, ενισχύοντας τη μετάβαση σε μια κοινωνία λιγότερο εξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα.

Το οικονομικό εμπόδιο και η πρόκληση του κόστους

Παρόλο που το ενδιαφέρον για εναλλακτικές πηγές ενέργειας στην Ιαπωνία κορυφώθηκε μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα, το «Luna Ring» αντιμετωπίζει ένα τεράστιο εμπόδιο: το οικονομικό κόστος.

Ιάπωνες οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι, ενώ η θεωρία είναι ελκυστική, το κόστος παραμένει απαγορευτικό. Από την άλλη πλευρά, οι σχεδιαστές του έργου, αν και δεν δίνουν συγκεκριμένη εκτίμηση προϋπολογισμού, επιμένουν ότι η απαραίτητη τεχνολογία για την έναρξη του έργου είναι ήδη διαθέσιμη.

