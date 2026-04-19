Η στιγμή που αλλάζει τα πάντα: Πτήση με υδρογόνο στην Κίνα βάζει τέλος στα παραδοσιακά καύσιμα

Η Κίνα δοκίμασε αεροσκάφος με κινητήρα υγρού υδρογόνου, ανοίγοντας τον δρόμο για πτήσεις χωρίς ορυκτά καύσιμα. Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της αεροπορίας.

Μια εξέλιξη που ενδέχεται να αναδιαμορφώσει το μέλλον των αερομεταφορών καταγράφεται στην Κίνα, μετά την επιτυχημένη δοκιμή αεροσκάφους που κινείται με κινητήρα υγρού υδρογόνου. Πρόκειται για την πρώτη απτή απόδειξη ότι η τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες πτήσης, φέρνοντας πιο κοντά την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Η δοκιμαστική πτήση πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2026 στην πόλη Zhuzhou, με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος φορτίου βάρους 7,5 τόνων. Το αεροσκάφος παρέμεινε στον αέρα για 16 λεπτά, έφτασε σε ύψος 300 μέτρων και κάλυψε απόσταση 36 χιλιομέτρων με ταχύτητα 220 χλμ./ώρα.

Στην «καρδιά» του εγχειρήματος βρίσκεται ο κινητήρας AEP100, που αναπτύχθηκε από την Aero Engine Corporation of China, έναν από τους βασικούς κρατικούς πυλώνες της κινεζικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας.

Πώς λειτουργεί ο «κινητήρας υδρογόνου»

Σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις, το κινεζικό σύστημα βασίζεται στην άμεση καύση υγρού υδρογόνου σε τουρμπίνα, με τρόπο παρόμοιο με τους σημερινούς κινητήρες που χρησιμοποιούν κηροζίνη. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι κατά την πτήση δεν παράγονται εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα - το μοναδικό υποπροϊόν είναι υδρατμοί.

Ο όρος «κινητήρας νερού» που συχνά χρησιμοποιείται είναι παραπλανητικός: στην πραγματικότητα, το καύσιμο είναι υδρογόνο που έχει παραχθεί από νερό, αποτελώντας μια καθαρή ενεργειακή λύση χωρίς εξάρτηση από πετρέλαιο.

Διαφορετική στρατηγική από τη Δύση

Η προσέγγιση της Κίνας διαφοροποιείται αισθητά από εκείνη της Airbus και άλλων δυτικών κατασκευαστών. Η ευρωπαϊκή εταιρεία επενδύει κυρίως σε τεχνολογίες κυψελών καυσίμου, οι οποίες μετατρέπουν το υδρογόνο σε ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδότηση ηλεκτροκινητήρων.

Αντίθετα, η άμεση καύση που επέλεξε η Κίνα υπόσχεται μεγαλύτερη ισχύ και καλύτερη προσαρμογή σε μεγαλύτερα, εμπορικά αεροσκάφη. Σημειώνεται ότι η Airbus έχει θέσει ως στόχο το 2035 για την είσοδο στην αγορά αεροσκαφών υδρογόνου, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει πραγματοποιήσει πλήρους κλίμακας πτήση με τέτοιο κινητήρα.

Οι προκλήσεις που παραμένουν

Παρά τη σημαντική πρόοδο, η τεχνολογία συνοδεύεται από σοβαρές τεχνικές δυσκολίες. Το υδρογόνο απαιτεί αποθήκευση σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες (-253°C), γεγονός που συνεπάγεται πολύπλοκα κρυογονικά συστήματα και αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας.

Επιπλέον, οι υψηλές θερμοκρασίες καύσης επιβάλλουν επανασχεδιασμό βασικών δομικών στοιχείων των αεροσκαφών, ενώ απαιτούνται και νέες υποδομές στα αεροδρόμια για την υποστήριξη της τεχνολογίας.

Στρατηγική κίνηση εν μέσω ενεργειακής αβεβαιότητας

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Οι γεωπολιτικές εντάσεις και η μεταβλητότητα στις τιμές του πετρελαίου ενισχύουν τη σημασία εναλλακτικών λύσεων.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, οι πιέσεις στην αγορά έχουν οδηγήσει ακόμη και σε αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη κινητήρων υδρογόνου δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντική επιλογή, αλλά και εργαλείο ενεργειακής ανεξαρτησίας.

Η επιτυχής δοκιμή της Κίνας ενδέχεται να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής, όπου η αεροπορία θα απομακρυνθεί σταδιακά από το πετρέλαιο, επαναπροσδιορίζοντας τόσο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα όσο και τις ισορροπίες στην παγκόσμια βιομηχανία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ