Ελευσίνα: Συνελήφθη 44χρονος με πάνω από 630 βεγγαλικά – Τον έπιασαν οι ΔΙΑΣ τη στιγμή που άναβε κροτίδα

Στη σύλληψη 44χρονου προχώρησε η Αστυνομία στην Ελευσίνα, όταν εντοπίστηκε να ενεργοποιεί βεγγαλικό, έχοντας μαζί του εκατοντάδες κροτίδες

Στη σύλληψη ενός 44χρονου προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία στην Ελευσίνα, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την παράνομη διακίνηση και χρήση πυροτεχνημάτων ενόψει Πάσχα. Ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ την ώρα που επιχειρούσε να ενεργοποιήσει ένα βεγγαλικό σε πλατεία της περιοχής.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι στην κατοχή του υπήρχαν συνολικά 639 βεγγαλικά, τα οποία και κατασχέθηκαν άμεσα.

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 10ης Απριλίου, όταν αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία εντόπισαν τον 44χρονο να ανάβει βεγγαλικό. Οι άνδρες της ΔΙΑΣ τον ακινητοποίησαν επί τόπου, ενώ σε έρευνα που έγινε βρέθηκε το πλήθος των κροτίδων που είχε μαζί του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, ενώ η υπόθεση διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η σύλληψη εντάσσεται στην ειδική δράση της ΕΛΑΣ με την ονομασία «Spark-Down», που βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα και στοχεύει στην πρόληψη και αποτροπή της παράνομης χρήσης ειδών πυροτεχνίας.

Εντατικοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα

Η Αστυνομία έχει αυξήσει σημαντικά τους ελέγχους ενόψει της εορταστικής περιόδου, με στόχο να περιορίσει τα επικίνδυνα περιστατικά που σχετίζονται με κροτίδες και βεγγαλικά.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, από τις 7 Μαρτίου έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 30.000 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, έχουν συλληφθεί 100 άτομα και έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 170.000 είδη πυροτεχνίας, μεταξύ των οποίων κροτίδες, βεγγαλικά, παιδικά αθύρματα και συσκευές εκτόξευσης.

Αντίστοιχες επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί και στα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, με περιστατικά σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Νίσυρο και Κάρπαθο. Μάλιστα, στη Χίο εντοπίστηκαν 118 αυτοσχέδιες ρουκέτες σε ρεματιά στον Βροντάδο, ενώ στη Σάμο βρέθηκαν οβίδες με πυρίτιδα σε ορεινή περιοχή.

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί ήδη πέντε ατυχήματα με συνολικά 11 τραυματίες, εκ των οποίων τα επτά σχετίζονται με περιστατικό στη Χίο κατά την κατασκευή αυτοσχέδιων ρουκετών. Το πιο πρόσφατο αφορά τον ελαφρύ τραυματισμό ενός 16χρονου στη Ρόδο, όταν επιχείρησε να απομακρύνει αναμμένη κροτίδα και υπέστη εγκαύματα στα δάχτυλα.

Η Αστυνομία τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση σε όλη τη διάρκεια των ημερών του Πάσχα, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ