Τι παρενέργειες θα μπορούσαν να υποστούν οι αστροναύτες του Artemis II μόλις επιστρέψουν στη Γη

Το Artemis II ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Γη, ωστόσο το πλήρωμά του είναι πιθανό να αντιμετωπίσει μια σειρά από παρενέργειες.

Μετά την απογείωση του Artemis II για την ιστορική αποστολή προς τη Σελήνη που διήρκεσε πάνω από μία εβδομάδα, οι αστροναύτες της NASA έχουν πλέον τη Γη στο οπτικό τους πεδίο και αναμένεται να επιστρέψουν το βράδυ της Παρασκευής (10/4).

Μόλις εισέλθουν στην ατμόσφαιρα της Γης, μέσα σε μια πύρινη σφαίρα με ταχύτητα περίπου 25.000 μιλίων την ώρα, θα καλυφθούν από την προηγμένη θερμική ασπίδα τους για να τους προστατεύσει από θερμοκρασίες περίπου στο μισό της θερμοκρασίας του Ήλιου.

Αν όλα πάνε καλά κατά τον κρίσιμο ελιγμό προσγείωσης, οι τέσσερις αστροναύτες και η κάψουλα επανεισόδου τους θα προσθαλασσωθούν λίγο μετά τις 8 μ.μ. ώρα ΗΠΑ (EST), στα νερά ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο. Έπειτα, το μόνο που θα τους μείνει είναι να απενεργοποιήσουν το διαστημικό τους όχημα και να περιμένουν τη διάσωσή τους από τον στρατό.

Όμως, αφού το πλήρωμα του Artemis II επιστρέψει στη Γη, ο χρόνος τους ως αστροναύτες δεν θα έχει τελειώσει ακόμη. Μετά από περίπου μιάμιση εβδομάδα σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας, είναι πολύ πιθανό να εμφανιστούν ορισμένες παρενέργειες.

Τι συμβαίνει μετά την προσθαλάσσωση;

Η ασφαλής απομάκρυνση των Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen από το διαστημόπλοιο Orion αποτελεί ευθύνη της NASA και του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Ο μηχανικός της NASA, Jason Endley δήλωσε: «Εκεί ξεκινά η δική μου δουλειά, η ανάκτηση της κάψουλας πληρώματος μαζί με όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους της NASA και της Amentum που έχουμε στο πλοίο».

Μόλις επιστρέψουν στη Γη, μια ομάδα τεσσάρων ελικοπτέρων θα περιπολεί γύρω από το διαστημόπλοιο -δύο για διάσωση και τα άλλα δύο για φωτογράφιση, σύμφωνα με το Florida Today. Ένα από αυτά θα κατεβάσει ένα σταθεροποιητικό κολάρο, το οποίο θα κρατήσει το Orion όρθιο και σταθερό στο νερό, εφόσον όλα έχουν γίνει σωστά.

Στη συνέχεια, όταν όλα είναι έτοιμα, θα κατέβει ένα καλάθι για να ανεβάσει τον πρώτο αστροναύτη. Όλοι θα μεταφερθούν σε κοντινό πολεμικό πλοίο, το USS John P. Murtha, για ιατρικό έλεγχο και στη συνέχεια θα επιστρέψουν στο Χιούστον.

Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει η 10ήμερη παραμονή στο διάστημα στο σώμα

Παρόλο που το πλήρωμα του Artemis II πέρασε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα στο διάστημα, σε αντίθεση με τους Suni Williams και Butch Wilmore που έμειναν 608 ημέρες μακριά από τη Γη το 2024-2025, η παραμονή αυτή εξακολουθεί να επηρεάζει το σώμα.

Ο Kevin Fong, ιδρυτής του Κέντρου Ιατρικής Υψομέτρου, Διαστήματος και Ακραίων Περιβαλλόντων στο University College London, δήλωσε στο BBC: «Σε πειράματα με αρουραίους έχουν παρατηρηθεί απώλειες έως και ενός τρίτου μυϊκής μάζας σε συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες μέσα σε επτά έως δέκα ημέρες πτήσης. Πρόκειται για τεράστια απώλεια».

Για να αντιμετωπίσουν τη μυϊκή απώλεια, το πλήρωμα του Artemis II ακολούθησε πρόγραμμα άσκησης με τη χρήση συσκευής τύπου flywheel. Επειδή η κάψουλα Orion έχει όγκο μόλις 316 κυβικά πόδια (περίπου όσο ένα μικρό υπνοδωμάτιο, σύμφωνα με το NPR), ο εξοπλισμός άσκησης πρέπει να είναι συμπαγής. Η συσκευή flywheel μοιάζει με πολυλειτουργικό μηχάνημα κωπηλασίας.

Ο Jeremy Hansen εξήγησε πριν την απογείωση: «Μπορούμε να αλλάξουμε τη δυναμική αυτής της συσκευής ώστε να κάνουμε άρση βαρών. Μπορούμε να κάνουμε καθίσματα, άρσεις θανάτου, κάμψεις δικεφάλων και έλξεις».

Τι έχουν πει άλλοι αστροναύτες για την προσαρμογή στη Γη

Η αστροναύτης της NASA, Jasmin Moghbeli, που επέστρεψε το 2024 μετά από 200 ημέρες στο διάστημα, είπε: «Με κλειστά μάτια, ήταν σχεδόν αδύνατο να περπατήσω σε ευθεία γραμμή». Αυτό συμβαίνει επειδή το σύστημα ισορροπίας του εσωτερικού αυτιού, που χρησιμοποιείται στη Γη για τον προσανατολισμό, ουσιαστικά «απενεργοποιείται» στο διάστημα.

Ο αστροναύτης της ESA, Andreas Mogensen, που συμμετείχε στην ίδια αποστολή, είπε: «Ένιωθα αστάθεια για τις πρώτες δύο ημέρες. Ο λαιμός μου ήταν πολύ κουρασμένος από το να κρατάω το κεφάλι μου».

Η Jeanette Epps της NASA, που πέρασε 235 ημέρες στο διάστημα και επέστρεψε τον Οκτώβριο του 2024, είπε ότι το πιο δύσκολο ήταν να συνηθίσει ξανά το βάρος της Γης. «Πρέπει να κινείσαι και να ασκείσαι κάθε μέρα, ανεξάρτητα από το πόσο εξαντλημένος νιώθεις».

