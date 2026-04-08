Αποστολή στη Σελήνη: Τί μισθό παίρνουν οι αστροναύτες του Artemis II

Ο πραγματικός μισθός των αστροναυτών «σπάει» τον μύθο γύρω από τα ποσά που ακούγονται όλα αυτά τα χρόνια.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο μισθός των αστροναυτών της αποστολής του Artemis II στη Σελήνη. Πέντε δεκαετίες μετά την προσελήνωση του Apollo 11, η διαστημική κούρσα έχει αποδείξει ότι μπορεί να εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό όπως η γεωπολιτική και η τεχνολογία. Οι εικόνες των αστροναυτών που ηγούνται του προγράμματος Artemis II κάνουν τον γύρο του κόσμου και έχουν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον.

Η αποστολή, που αποτελεί μια διέλευση γύρω από τη Σελήνη διάρκειας περίπου δέκα ημερών, καταγράφει την καθημερινότητα μέσα στην κάψουλα Orion των Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen, οι οποίοι υποβάλλονται σε κρίσιμες δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες. Θα ελεγχθούν συστήματα υποστήριξης ζωής και θα αξιολογηθούν συνθήκες στο βαθύ διάστημα: από την αυτόνομη πλοήγηση έως την αντοχή του σκάφους στην ακτινοβολία.

Αν και ο σκοπός αυτής της αποστολής είναι λιγότερο εντυπωσιακός από εκείνον της πρώτης προσελήνωσης στις 20 Ιουλίου, η καινοτομία των διαστημικών συστημάτων δεν έχει αυξηθεί με τον ίδιο ρυθμό όπως οι μισθοί των πληρωμάτων. Το πλήρωμα του Artemis II δεν έχει συμβόλαια πολλών εκατομμυρίων, ούτε λαμβάνει μπόνους κινδύνου. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

Οι αστροναύτες της NASA κατατάσσονται στο ομοσπονδιακό σύστημα των ΗΠΑ στα επίπεδα GS-13 έως GS-14, κάτι που μεταφράζεται σε μισθούς περίπου μεταξύ 90.000 και 150.000 ευρώ ετησίως . Σε αντίθεση με αυτό που θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς λόγω των υψηλών προσόντων αυτών των επαγγελματιών, το πλήρωμα δεν λαμβάνει οικονομικά κίνητρα συνδεδεμένα με την επικινδυνότητα της αποστολής. Δεν υπάρχουν μπόνους για το ταξίδι στο διάστημα, ούτε πληρωμή για υπερωρίες.

Ένας μισθός με εξαίρεση

Η ένταξη του Jeremy Hansen, αστροναύτη της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας, αναδεικνύει τον πολυεθνικό χαρακτήρα του προγράμματος Artemis, στο οποίο συμμετέχουν πολλοί εταίροι με κοινά επιστημονικά και στρατηγικά συμφέροντα.

Στην περίπτωση του Καναδού, ο μισθός είναι διαφορετικός. Καθώς υπάγεται στη δημόσια δομή του Καναδά, τα επίπεδα μπορεί να κυμαίνονται μεταξύ 97.000 και 190.000 δολαρίων ετησίως , ανάλογα με την εμπειρία και τον βαθμό. Δηλαδή, λίγο υψηλότερα από εκείνα των Αμερικανών αστροναυτών.

Από οικονομική σκοπιά, αυτά τα ποσά μπορεί να φαίνονται χαμηλά για τις υψηλές απαιτήσεις στις οποίες υπόκεινται αυτοί οι επαγγελματίες. Η θέση του αστροναύτη απαιτεί εξαιρετικά υψηλά προσόντα και συνεπάγεται κινδύνους στους οποίους δεν εκτίθενται άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι.

Ωστόσο, η αξία του έργου διέπεται από τους ειδικούς κανόνες της NASA, η οποία, ως ομοσπονδιακή υπηρεσία, λειτουργεί βάσει αρχών ομοιογενούς μισθολογικής πολιτικής. Παρά τους μισθολογικούς περιορισμούς του επαγγέλματος, η ζήτηση για να γίνει κάποιος αστροναύτης παραμένει τεράστια. Κάθε προκήρυξη προσελκύει χιλιάδες υποψηφίους για λίγες θέσεις. Αν και το κίνητρο δεν είναι οικονομικό, η πρόκληση είναι διαφορετική: να συμμετέχει κανείς στην πρόοδο της γνώσης και της επιστήμης, η οποία τελικά γίνεται κτήμα όλης της ανθρωπότητας.

