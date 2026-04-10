Στην έρημο της Σαχάρας στο Μαρόκο, ανάμεσα σε Goulmima και Erfoud, δεσπόζει η περίφημη «Ουράνια Σκάλα» του Γερμανού καλλιτέχνη Hannsjörg Voth, ένα μνημείο-σύμβολο που συνδέει γη και ουρανό.

Στην καρδιά της ερήμου Σαχάρα, εκεί όπου η άμμος κυριαρχεί και η σιωπή μοιάζει να καλύπτει τα πάντα, ξεπροβάλλει ένα από τα πιο ιδιαίτερα καλλιτεχνικά έργα του 20ού αιώνα: η λεγόμενη «Ουράνια Σκάλα».

Πρόκειται για μια μνημειώδη κατασκευή με τριγωνική, σχεδόν πυραμιδοειδή μορφή, που εντάσσεται στο ευρύτερο καλλιτεχνικό έργο land art του Γερμανού δημιουργού Hannsjörg Voth. Το έργο υλοποιήθηκε την περίοδο 1980-1987, σε μια απομονωμένη τοποθεσία μεταξύ των πόλεων Goulmima και Erfoud, περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από την τελευταία.

Μια σκάλα προς τον ουρανό

Η κατασκευή έχει ύψος περίπου 16 μέτρα και αποτελείται από 56 σκαλοπάτια. Είναι χτισμένη με τοπικά υλικά, κυρίως πλίθα - ένα παραδοσιακό μίγμα χώματος που χρησιμοποιείται ευρέως στην αρχιτεκτονική της περιοχής.

Ο δημιουργός της δεν την αντιμετώπισε ποτέ ως απλό αρχιτεκτόνημα. Αντίθετα, την οραματίστηκε ως έναν συμβολικό άξονα σύνδεσης ανάμεσα στη Γη και τον ουρανό, μια «κάθετη διαδρομή» προς το άγνωστο. Παράλληλα, λειτούργησε ως ένα είδος υπαίθριου παρατηρητηρίου για τα αστέρια, μέσα στο απόλυτο σκοτάδι της ερήμου.

Πρόσβαση μέσα στην έρημο

Η επίσκεψη στο σημείο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δεν υπάρχει άμεσο οδικό δίκτυο και η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά μέσω χωματόδρομων, συνήθως με όχημα 4x4.

Οι περισσότεροι επισκέπτες φτάνουν στο μνημείο με τη βοήθεια τοπικών οδηγών ή οργανωμένων εκδρομών από τις κοντινές πόλεις. Το κόστος μιας τέτοιας μετακίνησης κυμαίνεται περίπου στα 150 ντιρχάμ, δηλαδή γύρω στα 15 ευρώ.

Μέσα στο απέραντο τοπίο της Σαχάρας, η «Ουράνια Σκάλα» παραμένει ένα έργο που δεν υπόσχεται προορισμό, αλλά εμπειρία - μια σιωπηλή υπενθύμιση της ανθρώπινης ανάγκης να κοιτάζει πάντα προς τα πάνω.

