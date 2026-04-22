Πώς η οικονομική ανασφάλεια διαμορφώνει την ψυχολογία της Gen Z

Το 38% της Gen Z δηλώνει ότι βιώνει κρίση μέσης ηλικίας.

Η Gen Z μπορεί να είναι η νεότερη ενήλικη γενιά αυτή τη στιγμή, όμως η καθημερινότητά της μόνο εύκολη και ανέμελη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Πίσω από την εικόνα της ψηφιακής άνεσης και της διαρκούς συνδεσιμότητας, οι περισσότεροι νέοι αντιμετωπίζουν μια πραγματικότητα γεμάτη οικονομική πίεση, αβεβαιότητα και άγχος για το μέλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η οικονομική ανασφάλεια επηρεάζει καθοριστικά την ψυχική ισορροπία ολόκληρης της γενιάς.

Λιγότερο από το ένα τρίτο της Gen Z δηλώνει ότι αισθάνεται οικονομική ασφάλεια, ενώ περισσότεροι από τους μισούς παραδέχονται ότι ανησυχούν πολύ συχνά για τα χρήματα. Η συνεχής αυτή πίεση δεν αποτυπώνεται μόνο σε στατιστικά στοιχεία, αλλά επηρεάζει τη διάθεση, τις σχέσεις, τις επιλογές και την ικανότητα διαχείρισης των συναισθημάτων. Όταν το βασικό αίσθημα της σταθερότητας απουσιάζει, όλα μοιάζουν πιο δύσκολα και μάταια.

