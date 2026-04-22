Απίστευτο μουστάκι Τούρκου πολιτικού «γκρέμισε» το διαδίκτυο: «Turkish Final Boss»

Τούρκος πολιτικός έγινε viral για το εντυπωσιακό (;) μουστάκι του!

Τοπικός πολιτικός από την Τουρκία κέρδισε ξαφνική παγκόσμια διασημότητα στο διαδίκτυο, όχι για τις πολιτικές του θέσεις, αλλά για το απίστευτα πυκνό και πλούσιο μουστάκι του που μοιάζει να έχει τη δική του προσωπικότητα.

Ο Orhan Avci διορίστηκε πρόσφατα πρόεδρος του κόμματος Huzur στην περιοχή Karlıova της επαρχίας Bingöl στην ανατολική πλευρά της χώρας. Για να γιορτάσει τον διορισμό του, το κόμμα μοιράστηκε μια φωτογραφία του μαζί με τον επαρχιακό πρόεδρο, Sait Mocu.

Ωστόσο, η φωτογραφία έγινε αμέσως viral για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο: το μουστάκι του Avci είναι τόσο εντυπωσιακό που αποσπά πλήρως την προσοχή από οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του προσώπου του. Είναι τόσο μεγάλο και περιποιημένο που καλύπτει εξ ολοκλήρου το στόμα του, κάνοντας πολλούς να αναρωτιούνται αν ο πολιτικός μπορεί καν να μιλήσει ή να φάει.

«Turkish Final Boss»

Παρά το σύνθημα του Avci για «έναν νέο λόγο και μια νέα φωνή» με στόχο την ενίσχυση της ενότητας στην περιοχή, οι χρήστες των social media επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στην εξωτερική του εμφάνιση. Το «στυλ» του ενέπνευσε μια σειρά από χιουμοριστικά σχόλια και παρατσούκλια, με το «Turkish Final Boss» (ο Τούρκος τελικός αρχηγός) να αναδεικνύεται ως το επικρατέστερο.

Οι αντιδράσεις κάτω από τη φωτογραφία του ήταν καταιγιστικές και γεμάτες χιούμορ. «Μα τελείωσε η πανδημία, γιατί φοράει ακόμα μάσκα;» αναρωτήθηκε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε καυστικά πως το στόμα του είναι πιο λογοκριμένο και από τα αρχεία του Έπσταϊν.

Παρά τα πειράγματα, ο Orhan Avci φαίνεται να απολαμβάνει τη δημοσιότητα, καθώς το μουστάκι του κατάφερε να κάνει την περιοχή του Bingöl γνωστή σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

