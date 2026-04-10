Η Κίνα κατασκευάζει μια μεγα-γέφυρα απόστασης 24 χιλιομέτρων, από την οποία περνούν 90.000 αυτοκίνητα την ημέρα.

Στην Κίνα τα περισσότερα έργα που κατασκευάζονται είναι συνήθως μεγαλύτερα από άλλες χώρες. Ωστόσο, η σύνδεση Shenzhen–Zhongshan σπάει κάθε πιθανό ρεκόρ: είναι η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον πλανήτη, στηριγμένη σε χαλύβδινες κολώνες και πάνω από τη θάλασσα.

Το συγκεκριμένο έργο διαθέτει το μεγαλύτερο ελεύθερο ύψος από το νερό (91 μέτρα), καθώς και τη μεγαλύτερη αγκύρωση γέφυρας στον κόσμο, με όγκο σκυροδέματος 344.000 m³· Όσον αφορά την αντοχή στον άνεμο, φτάνει τα 83,7 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Ένα μοναδικό έργο μηχανικής παγκοσμίως.

Ωστόσο, υπάρχει και ένα μέρος που δεν φαίνεται: ένα υποθαλάσσιο τούνελ μήκους 7 χιλιομέτρων κάτω από το νερό. Πρόκειται για το φαρδύτερο βυθισμένο τούνελ από σκυρόδεμα και χάλυβα στον κόσμο, με πλάτος έως 46 μέτρα, ώστε να φιλοξενεί έως και οκτώ λωρίδες κυκλοφορίας. Την κυκλοφορία σε αυτό το σημείο ελέγχουν 14 ρομπότ, τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια και την αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Η γέφυρα πάνω από τον ποταμό Περλ, στον κόλπο Guangdong–Hong Kong–Macao, που ενώνει τις πόλεις Shenzhen και Zhongshan, έχει γίνει η πρώτη θαλάσσια υποδομή που συνδυάζει γέφυρες, τεχνητά νησιά, ένα τούνελ και έναν υποθαλάσσιο κόμβο σε συνολικό μήκος 24 χιλιομέτρων. Αναμένεται να δέχεται κατά μέσο όρο 86.000 οχήματα ημερησίως, με μέγιστες στιγμές που φτάνουν τα 181.000 οχήματα. Η γέφυρα μειώνει τον χρόνο μετακίνησης μεταξύ των δύο πόλεων της νότιας Κίνας από δύο ώρες σε μόλις 30 λεπτά.

Μεταξύ των δραστηριοτήτων που μπορεί κανείς να κάνει σε αυτή τη γέφυρα, πέρα από τη διέλευση με αυτοκίνητο, είναι και η επίσκεψη σε ένα επιστημονικό μουσείο άνω των 2.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βρίσκεται σε ένα από τα τεχνητά της νησιά, στο δυτικό, και επαναλειτούργησε τον Δεκέμβριο. Αυτό το «νησί» έχει μέγεθος αντίστοιχο με 19 γήπεδα ποδοσφαίρου και είναι σχεδιασμένο να μιμείται τη μορφή του Kunpeng, ενός γιγαντιαίου μυθολογικού όντος που μεταμορφώνεται από ψάρι σε πουλί.

