Συνελήφθη με ναρκωτικά η εγγονή γνωστού πολιτικού: Είχε πάρει μέρος σε ριάλιτι μόδας

Στη σύλληψη μιας 26χρονης, εγγονής γνωστού πολιτικού προχώρησε η αστυνομία, καθώς βρέθηκαν πάνω της ναρκωτικές ουσίες κατά την διάρκεια ελέγχου.

Στα δίχτυα της αστυνομίας έπεσε εγγονή γνωστού πολιτικού, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή. Η 26χρονη που είχε λάβει συμμετοχή σε ριάλιτι μόδας, με το οποίο είχε συστηθεί στο κοινό, συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών.

Κατά την διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιούσαν αστυνομικοί στο Σύνταγμα τα ξημερώματα της Παρασκευής (10/4) διαπιστώθηκε πως ο 29χρονος φίλος της κατείχε ένα αναδιπλούμενο στιλέτο με μήκος λάμας 8,5 εκατοστών, καθώς και ένα αβολίδωτο φυσίγγιο διαμετρήματος 32 χιλιοστών ενώ βρέθηκαν στην κατοχή του και 0,89 γραμμάρια κάνναβης.

Σε ότι αφορά στην εγγονή του γνωστού πολιτικού, οι αστυνομικοί βρήκαν πάνω της 11 γραμμάρια κάνναβης. Αμέσως μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ναρκωτικά και όπλα.

